Une télé-rencontre d’information avec des entrepreneurs en Tunisie ou faisant partie de la diaspora en Europe sera organisée, le 23 août 2022, par l’Agence allemande de la coopération internationale (GIZ) pour présenter les moyens de mettre en œuvre des idées de projets et d’avoir l’appui financier pour les réaliser.

L’initiative vise à soutenir des partenaires diaspora-entrepreneur en Tunisie, pour la mise en œuvre de leurs idées d’entreprises ou le développement de leurs projets, a indiqué la GIZ-Tunisie.

Il s’agit de la 6ème séance d’information, organisée dans le cadre du projet régional “WIDU.africa”, un projet financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie dans six pays d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne.

“Nous soutenons des binômes de diaspora et entrepreneur local avec une subvention ainsi qu’un coaching personnalisé et gratuit”, affirme la GIZ sur sa page Facebook.

Les entrepreneurs intéressés, hommes et femmes, peuvent avoir plus de détails sur cette rencontre sur le lien de l’évènement suivant : https://www.facebook.com/events. Ils peuvent rejoindre la rencontre, le 23 août 2022, de 16h00 à 17h00 (heure tunisienne via le lien suivant MS Teams: https://bit.ly/3bDG44U.

L’équipe ” WIDU.africa ” présentera aux participants le projet, suivi d’une session de Questions et Réponses ouverte à tous.

Lancé en 2019, le projet “WIDU.africa” est actuellement présent dans 6 pays africains (Cameroun, Ghana, Togo, Kenya, Ethiopie, et comme premier pays maghrébin, la Tunisie).

Jusqu’à présent, quelque 3 200 entrepreneurs ont été accompagnés, avec plus de 2 000 emplois créés (dont 55% pour les femmes), selon la même source.