En Mehdi Bhouri, il y a beaucoup de détermination et d’ambition. Depuis tout petit, il a le sens de la communication et de la négociation. « J’estime que l’un de mes plus importants atouts est la communication. Je l’ai appris de ma mère qui m’a élevé seule. Elle était très protectrice avec moi, forte et bonne. Elle m’a appris que dans la vie, il faut être émancipé et libre sans jamais faire du mal. Je l’ai compris, et depuis adolescent, j’ai appris à gérer ma relation avec elle en étant libre sans la blesser ou la heurter. C’est le plus grand apprentissage que j’ai eu, et c’est grâce à ma mère ».

Mehdi a eu son bac premier sur tout le lycée avec des notes excellentes dans toutes les matières. « Je n’ai pas souffert de barrières pour la compréhension. Le choix que j’ai fait de m’orienter vers la filière économie gestion n’était pas parce que je fuyais les mathématiques ou les langues, au contraire je les maîtrisais parfaitement, mais plutôt parce que je n’aimais pas beaucoup la chimie ».

La chimie qu’on apprenait à l’époque était des tableaux à apprendre, et il voulait comprendre et non apprendre. Il a de nouveau découvert la chimie lorsqu’il a lancé sa start-up, WaterSpirit, et aujourd’hui, il en est devenu amoureux.

Après ses études à l’Ecole supérieure de commerce de Tunis, il a fait une maîtrise en gestion spécialisé des institutions financières parce qu’inspiré par le père d’un ami qui était directeur général à la Banque centrale. Après avoir étudié à l’Institut de financement du développement du Maghreb arabe (IFID) et réussi le concours IFID, portail du système bancaire, il a patienté et n’a accepté aucune offre émanant des banques de la place, attendant l’ouverture du concours de la BCT. « Pour moi, la Banque centrale est une école, et à voir les profils des PDG des banques, on réalise qu’ils viennent tous de la BCT ».

Mehdi a finalement et non sans remous, rejoint la Banque centrale dans la direction “politique monétaire”. Il y a passé 14 ans de 2005 à 2018 pour démissionner et lancer sa start-up, WaterpSirit.