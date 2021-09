Pour sa 7ème édition, l’événement business pour réussir en Afrique est organisé à Lomé au Togo, à l’hôtel du 2 Février, et ce du 5 au 7 octobre 2021.

Après avoir fait étape en France, Sénégal, Tunisie, Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc, près de 1 000 participants sont attendus au Togo pour la rencontre économique France-Afrique de la rentrée.

Cette nouvelle édition se tiendra du 5 au 7 octobre à Lomé au Togo avec le soutien de la présidence de la République du Togo, pilotée par la Première ministre, Victoire Tomegah Dogbé, et la ministre de l’Investissement, Rose Kayi Mivedor. Et du côté français, par l’ambassadeur de France à Lomé, Jocelyne Caballero.

L’objectif est de mobiliser physiquement entre 150 et 200 décideurs français et étrangers au Togo et plus de 700 décideurs togolais.

L’événement sera retransmis en digital sur la toute nouvelle plateforme numérique des Rencontres Africa « rencontresafrica.org », récemment lancée et qui compte déjà plus de 500 membres de France et d’Afrique.

Le programme se déroulera sur 3 jours. Le 1er jour est dédié aux conférences de haut niveau et sessions de networking, alors que les 2ème et 3ème jours seront consacrés à la gestion de rendez-vous individuels et au réseautage.

Au-delà de l’aspect exceptionnel de la manifestation de par la mobilisation des entreprises étrangères, c’est surtout l’occasion de faciliter des investissements au Togo, dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire, mais aussi dans les secteurs eau, énergie et santé.

Une partie importante de la manifestation sera consacrée aux problématiques de financement des projets et des contrats qui sont un des points clés du développement. Les thématiques de transport et logistique seront également mises à l’honneur, le Togo souhaitant jouer un rôle majeur dans la sous-région.

L’équipe de pilotage est à l’image de cette coopération entre entreprises françaises et togolaises ; elle est constituée d’un comité paritaire État du Togo, ambassade de France et Classe Export Événements – acteur privé et fondateur de la manifestation.

« Cette notion de réciprocité et d’engagement de la France pour le développement de l’Afrique prend un sens très concret avec les Rencontres Africa. Nous pensons qu’au-delà de l’appui public nécessaire au développement, c’est au secteur privé de créer aujourd’hui de la valeur et d’enclencher des partenariats durables », explique Marc Hoffmeister, commissaire général de la manifestation.