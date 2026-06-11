Le marchÃ© Boursier a clÃ´turÃ© la sÃ©ance dans le rouge. Lâ€™indice de rÃ©fÃ©rence a trÃ©buchÃ© de 0,45 % Ã 18 408,21 points, dans un volume de 16,3 MD, selon lâ€™analyse de lâ€™intermÃ©diaire en Bourse, Â« Tunisie Valeurs Â»

Notons quâ€™aucune transaction de blocs nâ€™a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e sur la sÃ©ance.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING sâ€™est offert la meilleure performance de la sÃ©ance. Lâ€™action sâ€™est apprÃ©ciÃ©e de 5,3 % Ã 40 D, en drainant des Ã©changes relativement soutenus de 1,6 MD.

Le titre ICF a affichÃ© un beau parcours sur la sÃ©ance. Lâ€™action du spÃ©cialiste du fluorure dâ€™aluminium a affichÃ© une embellie de 2,8 % Ã 111 D, en amassant des capitaux de 1,1 MD. MONOPRIX a accusÃ© la moins bonne performance de la sÃ©ance. Lâ€™action a reculÃ© de 4,5 % Ã 10,510 D, dans un flux de 116 mille dinars.

ASTREE a figurÃ© parmi les plus grands perdants de la sÃ©ance. Lâ€™action de la compagnie dâ€™assurance a rÃ©gressÃ© de 4,4 % Ã 69,350 D notant que la valeur a Ã©tÃ© transigÃ©e Ã hauteur de 81 mille dinars sur la sÃ©ance.

ONE TECH HOLDING a Ã©tÃ© la valeur la plus dynamique de la sÃ©ance. Lâ€™action a pris +0,8 % Ã 12,900 D, tout en alimentant le marchÃ© avec des capitaux de 2,6 MD.