Le Conseil d’Affaires tuniso-africain (TABC) a annoncé, jeudi, le lancement de l’Alliance pour la Souveraineté Technologique en Afrique (ST2A), un consortium panafricain dédié aux technologies avancées et à l’accompagnement de la transformation numérique du continent.

Le consortium ambitionne de fédérer les principaux acteurs tunisiens spécialisés dans les technologies de l’information et de la communication, les télécommunications, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies de la santé ainsi que les services numériques à forte valeur ajoutée, afin de répondre collectivement aux grands projets structurants à l’échelle continentale indique le TABC.

Les domaines d’intervention prioritaires de l’Alliance porteront notamment sur les infrastructures numériques critiques, le cloud souverain et les centres de données sécurisés, la connectivité terrestre, sous-marine et satellitaire, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, le Big Data, l’e-santé, l’e-éducation, les villes intelligentes, les fintechs, l’e-gouvernement, l’identité numérique ainsi que les technologies spatiales et les applications satellitaires.

À travers ce consortium, le TABC entend promouvoir l’expertise tunisienne dans les secteurs technologiques, renforcer les synergies entre les entreprises membres et contribuer au positionnement de la Tunisie en tant que hub technologique régional au service de la transformation numérique et de la souveraineté technologique de l’Afrique.

Les entreprises intéressées par l’adhésion au consortium sont appelées à contacter le TABC.