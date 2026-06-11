Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a donné, mercredi, le coup d’envoi de la saison de moisson dans le gouvernorat de Siliana, avec des prévisions de récolte dépassant les 3 millions quintaux de céréales.

À cette occasion, une présentation portant sur la saison des grandes cultures dans la région a été faite, mettant en évidence les principaux indicateurs relatifs à la production, aux superficies emblavées et aux divers préparatifs logistiques et techniques entrepris pour assurer les meilleures conditions de récolte.

La directrice des grandes cultures à la direction Générale de la Production Agricole, Rabaa Ben Salah, a qualifié, dans une déclaration à l’agence TAP, la saison céréalière 2025/2026 de “bonne”, soulignant que les superficies totales emblavées ont atteint 991 mille hectares au niveau national et que les précipitations ont été bien réparties entre les différentes zones de production.

De son côté, la cheffe du service de la production végétale au commissariat régional du développement agricole de Siliana, Noura Zouari, a indiqué que les superficies emblavées dans la région ont atteint 154 mille hectares, répartis en 76 mille hectares de blé dur, 10 mille 600 hectares de blé tendre et 66 mille hectares d’orge.

Elle a notamment rappelé que la saison agricole actuelle a été caractérisée par des précipitations régulières, avec des quantités moyennes, ce qui a permis une production remarquable cette saison et un rendement oscillant entre 15 et plus de 35 quintaux par hectare pour le blé et l’orge.