Samedi 4 septembre 2021 verra l’organisation de la quatrième journée de vaccination intensive contre le coronavirus pour administrer la deuxième dose du vaccin aux personnes âgées de 40 ans et plus ayant reçu la première dose lors de la première journée de vaccination massive le 08 août 2021.

Le ministère de la Santé publique précise, dans un communiqué rendu public mercredi 1er septembre 2021, que les personnes concernées recevront des SMS indiquant l’heure et le lieu du vaccin. En cas de non réception du SMS, la personne concernée peut consulter son espace personnel sur la plateforme evax.tn ou composer *2021# pour connaître le lieu et l’heure du vaccin.

Il est également possible de s’adresser directement au centre de vaccination dans lequel elle a reçu la première dose du vaccin ou au centre qui le remplacera selon la liste qui sera communiquée ultérieurement.

Par ailleurs, le département de la Santé appelle tous les cadres éducatifs et universitaires âgés de 40 ans et plus – nés avant le 04 septembre 1981, qui travaillent dans les différentes institutions éducatives- à s’adresser au centre de vaccination le plus proche de chez eux et à présenter leurs pièces d’identité afin de se faire vacciner avant la rentrée scolaire.

La première journée nationale de vaccination massive contre le coronavirus a été organisée le 08 août dernier, rappelons-le, et avait permis de vacciner 551 008 personnes âgées de 40 ans et plus (1ère dose).

La deuxième journée a été organisée le 15 août 2021 et a permis de vacciner 596 164 personnes âgées entre 18 et 39 ans (1ère dose).

Quant à la troisième journée, organisée le 29 août 2021, elle a permis de vacciner (1ère dose) 467 631 personnes – dont 266 942 sont âgées de 40 ans et plus et 200 689 âgées entre 15 et 39 ans.