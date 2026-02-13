Afin de prévenir la coqueluche, infection respiratoire hautement contagieuse et potentiellement grave chez le nourrisson n’ayant pas encore atteint l’âge de la vaccination, et en vue de maintenir la protection de la mère et de son enfant contre la diphtérie et le tétanos, le ministère de la santé a décidé d’introduire le vaccin trivalent dTCa (diphtérie étanos – coqueluche acellulaire) dans le calendrier national le vaccination, en remplacement du vaccin bivalent dT administré jusque-là aux femmes en âge de procréer à titre de rappel.

Cette décision est mise en œuvre à partir du 02 janvier dernier en application de la circulaire publiée au début de l’année en cours et de l’arrêté du ministre de la Santé du 21 Février 2025 relatif à la liste des vaccins obligatoires.

D’après la circulaire, le vaccin trivalent dTCa sera administré chez la femme enceinte afin d’assurer une protection optimale du nouveau-né durant ses premiers mois de vie.

Chaque femme enceinte doit recevoir une dose de vaccin dTCa au cours du troisième trimestre de la grossesse, idéalement entre 27 et 32 semaines d’aménorrhée (SA).

Cette vaccination permet à la mère de développer des anticorps spécifiques contre la coqueluche, qui seront transmis au fœtus par voie transplacentaire, procurant ainsi au nouveau-né une immunité passive temporaire jusqu’à la mise en place de sa propre immunité active par la primovaccination débutant à l’âge de deux mois.

Le vaccin doit être renouvelé à chaque grossesse, même si la femme a été vaccinée depuis moins de 10 ans.

Par ailleurs, si la femme n`a pas reçu le vaccin dTCa au moins un mois avant l’accouchement, il est recommandé, selon la circulaire, de vacciner la mère avant sa sortie de la maternité, quel que soit son statut vaccinal antérieur, afin de réduire le risque de transmission au nouveau-né.

Il convient aussi, d’après la même source, de vacciner l’entourage familial proche du nouveau-né (père, grands-parents, fratrie aidants…), en administrant une dose unique de vaccin dTCa à tous les adultes non encore protégés.