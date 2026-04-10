Depuis le début de l’année, la campagne de vaccination des bovins contre la dermatose nodulaire et la fièvre aphteuse a permis jusqu’à présent de vacciner 30% du cheptel au gouvernorat de Siliana.

Le chef de service de la production animale au Commissariat régional au développement agricole, Abderrazek Mejri a indiqué à l’Agence TAP que la priorité a été donnée à la vaccination des bovins contre ces maladies contagieuses détectées dans des pays voisins, ajoutant que cette campagne se poursuit jusqu’au 5 mai prochain.

Il a ajouté que les opérations de vaccination des ovins contre la fièvre aphteuse, la variole ovine, la peste des petits ruminants et la fièvre de malte ont démarré, également, dans la région.

Par ailleurs, la campagne de lutte contre la rage avait touché 22300 chiens en 2025, soit un taux de couverture de 80%. Jusqu’à présent, trois cas de rage ont été enregistrés dans la délégation de Rouhia, selon la même source.