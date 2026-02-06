La vaccination contre le papillomavirus (HPV) offre une protection à long terme pouvant aller jusqu’à 11 ans, selon le site de la stratégie de communication de l’introduction du vaccin contre le HPV dans le calendrier national de vaccination en Tunisie, supervisée par le ministère de la Santé.

Les études scientifiques ont prouvé que les anticorps produits par la vaccination restent à un niveau très élevé, pouvant être supérieur à celui atteint par l’organisme après une infection naturelle, précisant que ces résultats concernent les personnes vaccinées avec une seule dose.

La même source a rappelé qu’à ce jour, aucune étude scientifique n’a démontré la nécessité d’une deuxième dose de vaccin pour renforcer l’immunité.

Le ministère de la Santé a également confirmé que le vaccin est sûr, qu’il a été approuvé et utilisé pendant plus de 20 ans sans signaler aucun effet secondaire grave, soulignant qu’il ne présente aucun risque pour la fertilité, alors que les interventions chirurgicales liées au cancer du col de l’utérus peuvent entraîner la stérilité.

Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé, le 23 mars 2025, l’intégration de la vaccination contre le virus du papillome humain dans le calendrier national de vaccination en Tunisie et le démarrage, depuis le 7 avril dernier, de la vaccination des filles en sixième année de l’enseignement de base dans toutes les écoles publiques et privées. les filles âgées de 12 ans qui ne fréquentent pas les établissements scolaires pouvant bénéficier de cette vaccination gratuitement dans les centres de santé de base, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le cancer du col de l’utérus.

Cette stratégie vise à vacciner 90 % des filles âgées de 15 ans contre le virus du papillome humain d’ici 2030 et à garantir une couverture de dépistage de 70 % des femmes à partir de 30 ans.