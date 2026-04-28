Le Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, a examiné, lundi, lors de sa rencontre avec l’envoyé spécial du Canada pour l’Afrique, Ben Marc Diendéré, les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Canada dans les domaines de l’énergie, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des technologies propres.

Cette rencontre a permis d’aborder la solidité des relations tuniso-canadiennes, notamment, à l’approche du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et d’examiner les opportunités de développer la coopération bilatérale dans le secteur énergétique, a indiqué le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie dans un communiqué.

Les discussions ont porté également sur la possibilité d’établir des partenariats tripartites entre la Tunisie, le Canada et les pays africains, ainsi que l’élargissement des domaines de coopération économiques dans le continent africain.

Le secrétaire d’État a souligné que la Tunisie œuvre à éxécuter des réformes structurelles, s’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de l’énergie et qui visent à accélérer la transition énergétique, mettant en exergue les opportunités prometteuses que la Tunisie offre aux investisseurs, notamment dans les projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

Pour sa part, l’envoyé spécial du Canada pour l’Afrique a exprimé la volonté de son pays de soutenir la coopération économique avec la Tunisie et de s’ouvrir davantage sur les marchés africains.