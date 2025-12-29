Le directeur général du Centre de vigilance pharmaceutique du ministère de la Santé, Riadh Daghfous, a affirmé lundi que le nouveau variant « K » du virus de la grippe H3N2, qui se caractérise par sa propagation rapide dans plusieurs pays, notamment européens, “n’est pas plus dangereux que les variants précédant”, soulignant la nécessité de respecter les mesures préventives pour limiter ses complications.

Dans une déclaration aujourd’hui à l’agence TAP, Daghfous a précisé que la situation épidémique en Tunisie n’avait pas encore enregistré un nombre de cas supérieur à celui observé l’année dernière, soulignant que la propagation des virus respiratoires pendant l’hiver est normale en raison de la baisse des températures.

Bien que le nouveau variant ne soit pas plus dangereux que les précédents, Daghfous a souligné qu’il pourrait être particulièrement préoccupant pour les catégories vulnérables, tels que les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Il a souligné que les symptômes du nouveau variant sont semblables à ceux de la grippe saisonnière, notamment la fièvre, la toux, le mal de gorge et les courbatures, et a insisté sur la nécessité de prendre des précautions pour limiter la transmission de l’infection.

Il a appelé à l’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière et à respecter les autres mesures préventives, telles que l’aération des lieux clos, le lavage régulier des mains, le port du masque et le respect de la port du masque.