La campagne nationale de vaccination du cheptel pour l’année 2026 sera lancée dans tous les gouvernorats à partir du 1er février 2026, et se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril 2026, selon les spécificités de chaque région et un programme régional bien ficelé à cet effet, a annoncé le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué publié vendredi.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale préventive et proactive pour protéger les animaux d’élevage, renforcer leur immunité et assurer la durabilité des filières de production animale, qui contribue à soutenir la sécurité alimentaire et à maintenir la santé du cheptel national.

La campagne comprend une vaccination contre les maladies animales suivantes : il s’agit de la Fièvre aphteuse chez les vaches, les ovins et les caprins, la peau nodulaire chez les vaches, la variole ovine et la peste des petits ruminants, la fièvre maltaise chez les moutons et les chèvres et la variole du chameau.

Le Ministère confirme que les opérations de vaccination sont effectuées gratuitement et que des équipes de vaccination sur le terrain, composées de vétérinaires des secteurs public et privé, effectueront des interventions sur le terrain dans diverses régions, que ce soit par des centres de collecte d’animaux ou en allant directement chez les éleveurs, conformément au calendrier régional approuvé.

Compte tenu de l’importance particulière de la vaccination des troupeaux, de leur rôle essentiel dans la stabilisation des filières de production animale et de leur impact positif sur la sécurité alimentaire, le Ministère appelle tous les éleveurs à adhérer massivement à cette campagne de vaccination, à respecter les dates de vaccination publiées par les cellules de vulgarisation agricole et à faciliter le travail des équipes vétérinaires de terrain.

Cela est de nature à garantir le bon déroulement et le succès de la campagne, et contribue à protéger le cheptel national contre les maladies animales communes, selon la même source..

Pour plus amples informations, les éleveurs sont invités à contacter les Directions de la Production Animale et les Sous-directions de la Production Animale relevant des commissariats régionaux pour le Développement Agricole.