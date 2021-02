3 430 investissements agricoles, d’une valeur de 506,3 millions de dinars (MDT), ont été approuvés par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) en 2020, lesquels investissement pourraient permettre la création de près de 3 270 emplois permanents, dont une centaine dédiés aux diplômés de l’enseignement supérieur.

Ces investissements bénéficient de 147 millions de dinars de primes, soit 29% de l’investissement approuvé.

59 prêts fonciers d’une valeur de 9,1 MDT ont été approuvés, qui permettront l’intégration de 614 hectares de terres dans le cycle économique.

Les investissements les plus conséquents durant l’année 2020 ont été approuvés dans les régions de Kairouan (53,8 MDT), Sfax (46 MDT), Sidi Bouzid (44 MDT) et Gabès (43,1 MDT).

Les investissements approuvés dans le secteur de la première transformation se sont élevés à 46 MT dans le cadre des orientations de l’Etat visant à améliorer les filières économiques et à favoriser la création de valeur ajoutée pour les produits agricoles afin de valoriser les excédents de production.

Ces investissements ont été dirigés vers les huileries pour une valeur de 19,8 MDT et le stockage frigorifique pour 6,5 MDT (dans le gouvernorat de Kébili). Une opération de création liée à la transformation biologique des pâtes d’une valeur de 6,5 MDT a été approuvée à Sfax.

Une opération d’extension a été approuvée dans le gouvernorat de Kairouan liée à la plantation de 250 hectares de roses de Damas pour extraire les huiles aromatiques d’une valeur de 14,9 MDT. Le projet est équipé depuis 2016 d’une unité d’extraction d’huile et d’une unité de conditionnement et de mise en bouteille.

Les investissements des femmes promotrices ont augmenté de 5% en termes de valeur et de 2% en termes de nombre.

Les opérations d’investissement à participation étrangère se sont limitées à 2 opérations d’extension avec une contribution néerlandaise et espagnole pour produire des plantations de tomates et de culture maraîchère en mode géothermale, tandis que 7 opérations d’une valeur de 18,5 MDT ont été approuvées au cours de la même période de 2019, attirant plusieurs pays comme les Emirats arabes unis, l’Espagne, Oman et l’Afrique du Sud.