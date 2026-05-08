Les prix du pétrole évoluent sans direction nette vendredi, dans un contexte marqué par une situation sécuritaire fragile dans le Golfe et au Moyen-Orient. Les marchés restent attentifs aux risques géopolitiques susceptibles d’influencer l’approvisionnement mondial en brut.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché européen pour livraison en juillet, reculait de 0,37 % pour s’établir à 99,69 dollars. De son côté, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine pour livraison en juin, abandonnait 0,82 % à 94,03 dollars.

Des marchés prudents face aux tensions régionales

Les opérateurs surveillent de près l’évolution de la situation sécuritaire dans le Golfe et au Moyen-Orient. Cette région concentre une part importante de la production et du transport mondial d’hydrocarbures.

Dans ce contexte, les cours du pétrole oscillent entre inquiétudes géopolitiques et prudence des investisseurs. Les variations enregistrées vendredi traduisent un marché hésitant, sans tendance claire à court terme.

Le Brent est resté sous le seuil symbolique des 100 dollars le baril, malgré les tensions régionales. Le WTI a, lui aussi, poursuivi un léger recul.

Le Brent et le WTI en légère baisse

Le Brent de la mer du Nord demeure l’un des principaux indicateurs du marché pétrolier mondial. Son repli de 0,37 % montre que les investisseurs restent dans l’attente de nouveaux développements.

Le WTI américain a enregistré une baisse plus marquée de 0,82 %. Ce recul place le baril à 94,03 dollars pour les contrats de livraison en juin.

Les marchés pétroliers continuent ainsi d’évoluer dans un climat d’incertitude lié aux équilibres géopolitiques et aux perspectives d’approvisionnement énergétique.