Alors que les espoirs sur une résolution du conflit en Iran se renforcent, l’optimisme continue de prévaloir sur la Bourse de Tunis. L’indice de référence a inscrit cette semaine une progression marquée de 2,9 %, pulvérisant ainsi un nouveau record de 16525,74 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Depuis le début de l’année, le TUNINDEX affiche une performance louable de 22,3 %.

La semaine a été marquée par une décélération du rythme des échanges, cumulant une enveloppe de 62 MD.

Les échanges ont notamment profité de la réalisation de deux transactions de blocs sur le titre TELNET HOLDING, portant un montant global de 3,5 MD.

Analyse des valeurs :

Le titre BTE s’est offert la palme des hausses sur la semaine écoulée. Sans faire l’objet de transactions, l’action de l’ancienne banque de développement s’est envolée de 18,7 % à 7,120 D.

Le titre STA a terminé la semaine sur une belle note d’optimisme. L’action du concessionnaire automobile de la marque chinoise Chery s’est échangée une progression solide de 17,6 % sur la semaine passée. Terminant à 73,500 D, la valeur a drainé des échanges hebdomadaires de 2,5 MD.

Le titre STIP a accusé la moins bonne performance de la semaine. Dans un flux très réduit de 6 mille dinars, l’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est effritée de 18,1 % à 9,830 D.

Le titre OFFICE PLAST a également été mal orienté sur la semaine. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a reculé de 6,1 % à 1,690 D.

La valeur a été échangée à hauteur de 183 mille dinars sur la semaine. Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès des volumes. L’action du verrier s’est appréciée de 11,2 % à 26,690 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 6,2 MD.