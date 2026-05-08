Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, vendredi, l’instauration d’un prix de référence pour les moutons de l’Aïd, selon leur poids, dans les points de vente organisés et supervisés par le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait (GIVLAIT), à Essaïda (gouvernorat de la Manouba) et à Radès (gouvernorat de Ben Arous), en coordination avec les différents services concernés du ministère.

Les prix ont été fixés comme suit :

27 dinars le kilogramme vif pour les moutons dont le poids est inférieur à 45 kg

25,8 dinars le kilogramme vif pour les moutons pesant entre 45 et 65 kg

23,8 dinars le kilogramme vif pour les moutons dont le poids dépasse 65 kg

Cette décision intervient à l’issue de plusieurs séances de travail tenues dans le cadre des préparatifs de l’Aïd al-Idha 2026 avec les différentes parties prenantes, précise le ministère dans un communiqué.

À cette occasion, le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait a appelé les éleveurs et les structures professionnelles à participer massivement aux points de vente organisés.

Il a également invité les citoyens à privilégier les points de vente organisés et soumis au contrôle pour l’achat des moutons de sacrifice.

Les opérations de vente débuteront le lundi 18 mai 2026.