Les programmes promotionnels et de marketing destinés à la commercialisation de l’huile d’olive conditionnée pour l’année 2026 ont été approuvés vendredi, lors de la 35e réunion du Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée, tenue à Tunis sous la présidence du ministre de l’Équipement et de l’Habitat et ministre par intérim de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Salah Zouari.

Ces programmes visent à soutenir les efforts des entreprises actives dans la filière, à consolider la position de l’huile d’olive tunisienne sur ses marchés traditionnels et à en conquérir de nouveaux à fort potentiel, notamment le Canada, les États-Unis, les pays du Golfe, la Chine, la Russie et le Brésil, indique un communiqué du département de l’Industrie.

La réunion a également permis de faire le point sur les préparatifs du Concours national pour l’attribution du Prix de la meilleure huile d’olive conditionnée pour la campagne 2025-2026.

Par ailleurs, les exportations d’huile d’olive conditionnée ont généré des recettes estimées à 340 millions de dinars à fin mars 2026, soit une hausse de 69 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette progression s’explique par l’augmentation des volumes exportés de 95 %, dépassant les 20 000 tonnes au cours du premier trimestre 2026, selon la même source.