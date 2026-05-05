Dans la délégation de Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul), une importante fuite d’eaux usées, consécutive à une défaillance d’une conduite d’évacuation des eaux traitées issue de la station d’épuration, s’étend sur plus de sept kilomètres, suscitant de vives inquiétudes environnementales et sanitaires.

Le problème touche particulièrement les zones comprises entre Ferjoun, Sidi Hamida, Sidi Jamel Eddine, Menzel Yahia, jusqu’à Mriqeb et Oued Tafakhsit, où des terres agricoles dédiées à la culture de légumes et de céréales se retrouvent exposées à cette pollution persistante.

Plusieurs agriculteurs ont confirmé, dans des déclarations concordantes à l’Agence TAP, que leurs terres ont été endommagées et leurs récoltes détruites à cause de l’infiltration des eaux usées, entraînant des pertes matérielles.

Ils ont appellé les autorités concernées à intervenir d’urgence pour constater la situation et trouver une solution, d’autant que le problème s’aggrave avec la hausse des températures, la prolifération des insectes et les mauvaises odeurs.

Le président de l’Association de l’environnement à Menzel Temime, Aymen Hammam, a déclaré que cette situation fait l’objet d’un suivi de la part de l’association depuis la réception d’un signalement lundi.

Il a mis en garde contre les conséquences possibles sur la sécurité environnementale et la santé publique en raison de la saturation des terres agricoles par des eaux usées contaminées.

Dans ce contexte, il a indiqué que l’association a effectué des visites de terrain et documenté un certain nombre de données préliminaires, en plus de recueillir les témoignages de certains agriculteurs touchés, affirmant sa disposition à coopérer avec les différentes structures concernées et à fournir des données de terrain dans le cadre de l’action environnementale et associative.

Il a appelé à une intervention technique urgente pour réparer la panne, stopper la fuite, effectuer les inspections techniques et sanitaires nécessaires sur toutes les zones touchées et prendre les mesures préventives nécessaires concernant les produits agricoles, ainsi que d’envisager l’indemnisation des agriculteurs conformément à la réglementation en vigueur.

En revanche, le directeur régional de l’assainissement à Nabeul, Mohamed Makram Majdoub, a affirmé que l’intervention pour résoudre ce problème a été engagée dès la réception du signalement, ajoutant que le suivi se poursuit jusqu’au traitement définitif de la situation.

Il a précisé que l’intervention a été réalisée en coordination avec les autorités locales et que la panne, causée par l’obstruction des canalisations due à la présence d’un pneu à l’intérieur du réseau, a été réparée.

Il a ajouté que les eaux provenant de la station d’épuration de Menzel Temime sont des eaux ayant subi un traitement tertiaire.