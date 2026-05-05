Le Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME) a signé, récemment, une convention de partenariat avec l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), marquant une avancée majeure dans le rapprochement entre le monde académique et le secteur industriel, a indiqué le CETIME dans un communiqué publié mardi.

Signée par le Directeur général du CETIME, Noureddine Guizani 𝐞𝐭 le Directeur de l’INSAT, Slah Ouerhani, cette collaboration stratégique repose sur différents axes.

Il s’agit de l’accueil des étudiants en stages et projets de fin d’études (PFE), le développement de projets communs en recherche, le développement et innovation, l’implication d’experts du CETIME dans les activités pédagogiques, ainsi que la co-organisation d’événements scientifiques et techniques et la participation à des projets de coopération nationaux et internationaux.

Les deux institutions unissent, à travers ce partenariat, leurs expertises pour former des talents en phase avec les besoins de l’industrie tunisienne, tout en accélérant l’innovation et le transfert de connaissances.