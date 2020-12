Dans le cadre de la stratégie nationale de decashing, la Poste Tunisienne et Vivo Energy, la société qui distribue et commercialise les produits ” Shell ” en Tunisie, ont signé aujourd’hui une convention de partenariat pour le développement des services de paiement via mobile, au siège social de l’Office National des Postes.

Cette convention de partenariat a été signée conjointement par le Président Directeur Général de la Poste Tunisienne, Sami Mekki, et le Directeur Général de Vivo Energy, Mohamed Bougriba, en présence des cadres des deux institutions.

Le président directeur général de la Poste Tunisienne, a déclaré que ” Cette convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Poste Tunisienne du développement et de la généralisation de paiement via les canaux digitaux dans les différentes régions du pays par le renforcement du réseau d’acceptation de l’application ” D17 ” afin de soutenir l’effort national de decashing”.

De son côté, le directeur général de Vivo Energy a souligné que ” la signature de cette convention vise la mise en place de solutions numériques développées et sécurisées permettant de répondre aux besoins des clients”.