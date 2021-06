Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie, et Ennakl Automobiles, scellent un nouveau partenariat baptisé « Unis pour la performance ultime », dans le cadre idyllique du Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bousaïd.

Ce partenariat marque une nouvelle ère pour les voitures Audi en Tunisie qui recommanderont l’approvisionnement en carburants Shell V-Power et seront désormais entretenues en utilisant les lubrifiants Shell Helix à technologie PurePlus, développés à partir du gaz naturel ; le nec plus ultra des carburants et lubrifiants pour le gratin des marques automobiles, le tout pour un voyage vers la performance ultime.

L’union de ces deux groupes a été scellée en présence de Mohamed Bougriba, directeur général de Vivo Energy Tunisie, et Ibrahim Debache, directeur général d’Ennakl Automobiles, ainsi que les responsables des deux partenaires et leurs convives.

Bougriba dira que « je suis honoré de voir ce partenariat avec Ennakl Automobiles se consolider, ce qui nous permet d’offrir à des clients aussi distingués que ceux qui possèdent des voitures de la marque aux quatre anneaux une expérience client holistique avec la garantie d’un service de qualité assuré par l’union de deux marques premium visant le summum de la performance ».

Debache, pour sa part, annonce que « ce partenariat stratégique lie deux partenaires leaders dans leurs secteurs d’activité respectifs et récompensés tous les deux par le Label du Meilleur Service Client de l’année 2021. Ce nouveau partenariat nous projette ensemble vers de nouveaux défis. Notre engagement commun est d’offrir à nos clients un accompagnement à la hauteur de leurs exigences qui combine l’excellence de la marque Audi et la primauté des produits Shell ».

Cette union – déjà effective à l’international entre Vivo Energy et Audi AG – a vu le jour en Tunisie suite à un travail continu entre les deux parties. Tout a débuté suite à l’implémentation du 1er centre express service VW agréé dans une station-service, il y a quatre ans déjà, à la station Shell Mégrine ! L’aîné du partenariat Vivo Energy Tunisie-Ennakl Automobiles a permis de coupler la marque leader du marché Premium depuis 6 ans et les lubrifiants Shell Helix, et cette nouvelle ère du partenariat ira encore plus loin en offrant une solution complète, au bonheur des automobilistes.

Ce partenariat portera également sur des programmes marketing conjoints et des recommandations à même d’aider les clients à choisir le meilleur service pour leurs véhicules dans le réseau agréé.

L’événement s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur apportant un brin d’optimisme et de positivité. En espérant que ce partenariat soit un succès qui enjolivera l’expérience des clients Audi et Shell.

