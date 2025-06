Après le succès de ses modèles LEON et FORMENTOR, CUPRA a dévoilé, le 19 juin 2025 , dans le cadre prestigieux du Four Seasons Hôtel Gammarth, en exclusivité, le CUPRA Terramar, le premier SUV 100% produit de la marque. Un véhicule au design affirmé, véritable symbole d’une nouvelle ère pour CUPRA.

La journée a débuté par une conférence de presse organisée au CUPRA Garage, où les journalistes ont pu découvrir en détail les spécificités du CUPRA Terramar, mais résolument tourné vers les sensations fortes et la sportivité pure. Lors de cette conférence, M. Anouar Ben Ammar, Directeur Général d’Ennakl Automobiles, importateur officiel de la marque CUPRA en Tunisie, a présenté le Terramar comme « un modèle stratégique qui incarne l’ADN rebelle et avant-gardiste de CUPRA, en phase avec les attentes des passionnés tunisiens. »

L’événement exclusif de lancement, qui s’est tenu dans la soirée, a réuni la CUPRA Tribe, les médias, des influenceurs et des passionnés d’automobile, dans une ambiance immersive mêlant émotion, innovation et audace. La révélation du Terramar a marqué les esprits, mettant en lumière ses lignes dynamiques et son caractère affirmé.

Présent pour l’occasion, M. Marc Riera Schöngarth, Vice-président des achats de SEAT, a honoré de sa présence ce moment fort, témoignant de l’importance stratégique du marché tunisien pour la marque.

Le CUPRA Terramar incarne la montée en puissance de CUPRA dans le segment des SUV sportifs. Il rend hommage au circuit mythique de Terramar, berceau de la marque, et combine design racé, sensations fortes et expérience de conduite unique.

Dès aujourd’hui, deux modèles sont disponibles sur le marché tunisien :

• CUPRA Terramar : 172 980 TND TTC

• CUPRA Terramar Sport : 184 980 TND TTC

Deux versions, deux tempéraments, un seul ADN : celui de CUPRA, marque rebelle par nature, résolument tournée vers l’avenir et la performance émotionnelle.

À propos de CUPRA

CUPRA est bien plus qu’un constructeur automobile : c’est une marque qui incarne un lifestyle audacieux, alliant performance, émotion et innovation. Avec des racines dans le sport automobile et une vision résolument tournée vers l’avant, CUPRA continue de repousser les limites du design et de la technologie.

