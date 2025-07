Les travaux de la conférence intitulée “ Parcours vers l’emploi des jeunes et des jeunes femmes dans les secteurs des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques)” ont démarré ce jeudi à la Cité des sciences à Tunis.

Organisé par le bureau d’ONU Femmes en Tunisie, en partenariat avec le Challenge Fund for Youth Employment (CFYE), l’ambassade des Pays-Bas, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que plusieurs entreprises privées, cet évènement se poursuivra jusqu’à demain (4 juillet) et représente un espace d’échange entre 150 diplômées des filières scientifiques et techniques et une trentaine d’entreprises privées.

“L’objectif étant de réduire l’écart entre la formation universitaire et les besoins du marché de l’emploi”, a fait savoir Florence Basty, représentante d’ONU Femmes Tunisie et Libye.

Elle a, en outre, souligné que cette initiative vise à renforcer l’inclusion des femmes sur le marché du travail dans les filières STIM, notant que la Tunisie est classée deuxième à l’échelle mondiale en termes de pourcentage de diplômées dans ces disciplines, avec près de 60 % de femmes parmi les diplômés.

Florence Basty a rappelé que les normes socioculturelles et les stéréotypes continuent d’empêcher les femmes d’accéder à l’emploi et aux postes de responsabilité, les métiers liés aux STIM étant encore largement perçus comme des professions masculines.

Elle a aussi souligné que les rôles sociaux assignés aux femmes, notamment les tâches domestiques et l’éducation des enfants, constituent un obstacle majeur à leur accès à un emploi digne.

De son côté, Hajer El Ouardani, chargée de mission au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour diriger le bureau des études, de la planification et de la programmation, a rappelé que le taux de chômage des femmes en Tunisie atteint 37 % et il est particulièrement élevé dans les domaines STIM.

Elle a ajouté que cet événement constitue une opportunité précieuse pour les femmes en quête d’emploi puisqu’il leur offre la possibilité de renforcer leurs compétences en participant aux workshops sur les soft skills et la rédaction d’un curriculum vitae, dans le but de faciliter leur insertion professionnelle.

La conférence a également pour objectif de favoriser le dialogue entre décideurs publics et privés, chercheurs, experts, représentants de la société civile et partenaires internationaux, afin de proposer des solutions concrètes face aux défis actuels.

Les politiques publiques d’emploi des jeunes, l’évolution des secteurs STIM, et les innovations favorisant l’inclusion économique des femmes sont parmi les thèmes débattus lors de cette manifestation.