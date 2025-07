Le Conseil du Marché Financier (CMF) a pris part, du 30 juin au 2 juillet 2025, à Rabat (Maroc), aux travaux de la 23ème session annuelle de l’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI).

Cette édition, placée sous le thème « Financement des infrastructures : enjeux et rôle des marchés de capitaux », a réuni les présidents et hauts représentants des autorités de régulation francophones, autour de réflexions stratégiques sur la contribution des marchés financiers au financement des infrastructures et au développement économique, à travers des instruments tels que les obligations vertes, la titrisation et les fonds d’investissement, selon un communiqué publié, jeudi, par le CMF.

Le Conseil a présenté, à cette occasion, les derniers développements du marché financier tunisien, en particulier, les réformes engagées pour renforcer la mobilisation de l’épargne nationale au service du financement productif et durable. Cette contribution a, également, permis de mettre en lumière les avancées en matière de régulation du marché et de promotion de l’éducation financière.

La participation du CMF aux travaux de cette organisation, s’inscrit dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer la coopération régionale, promouvoir les bonnes pratiques et appuyer la transformation du marché financier tunisien », a fait savoir la même source.