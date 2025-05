Gouvernance institutionnelle bien rodée. Gestion managériale à plein gaz. Résultats financiers probants et un premier rapport ESG. Au total Ennakl veille à sa bonne tenue de route. Et ça carbure !

Mardi 27 courant, Ennakl Autos tenait sa séance de communication financière pour l’année 2024, au siège de la Bourse de Tunis. Brahim Debbache, président du Conseil d’Ennakl et Anouar Ben Ammar, DG, s’acquittaient avec une précision mécanique de cette prestation.

Le management du Groupe est rompu à cet exercice étant donné que le groupe est côté sur la place de Tunis ainsi qu’à la Bourse de Casa. Double public donc, mais un message unique d’un groupe qui veille à la robustesse financière et aux choix stratégiques en ligne avec l’évolution du marché.

Le passage des rapports est bien lissé montrant que ce qui ne va pas en pay-out, en rémunération de l’actionnariat est bien affecté en provisions. Ennakl est en posture de développement en toute autonomie financière étant à l’affût des opportunités d’investissement.

Une présence forte sur le marché

Trait de gouvernance institutionnelle, bon an, mal an, le Groupe réalise ses objectifs. C’était le cas en 2024. Il faut dire que Ennakl Automobiles s’est construit un standing impressionnant. Le concessionnaire distribue six marques de voitures de tourisme à savoir: VW, Skoda, SEAT, Cupra, Audi, Porsche, fortement prisées par les automobilistes tunisiens ainsi qu’une marque de véhicules industriels ‘’Renault trucks’’.

En parallèle Ennakl possède une filiale ‘’Car Gros’’ pour l’importation de pièces détachées. Le Groupe s’oblige aux standards de qualité établis par les constructeurs. C’est une attitude éthique à l’adresse de ses partenaires commerciaux et un contrat de confiance avec la clientèle. Sous l’enseigne Hertz, Ennakl fait de la location de voitures outre qu’elle vend également des véhicules d’occasion.

Cette palette d’activité de large spectre procure au groupe une belle adhérence au marché avec une présence sur tous les segments de la gamme premium jusqu’à la voiture populaire.

Un Groupe. Des synergies !

Ennakl Automobiles exploite une infrastructure commerciale et technique considérable sur trois sites différents à la Goulette, à la Charguia et enfin à Ain Zaghouan. Au total cela fait une superficie globale de 9 hectares.

Le réseau de concessionnaires étoffé assure une implantation territoriale étendue. Il existe 15 agences en 3S Sales, Services, Spar parts, 10 en 2S (Services, Spar parts ) et 17 agences de vente de pièces. Ennakl Automobiles reste leader du marché en terme d’immatriculations en 2024, hors voitures populaires.

Les activités du groupe se complètent générant des synergies techniques et une position confortable sur le marché. En 2024 Ennakl a entamé un virage de durabilité et publie pour la première fois un rapport ESG comme l’a institué la bourse de Tunis au mois de novembre 2023. Cela inscrit le Groupe dans la dynamique des transitions énergétique et environnementale.

Des résultats probants

L’année 2024 a connu un petit contre temps étant donné que les pouvoirs publics ont réduit de 20%, le Programme Général d’importation de voitures neuves. Cela fait que le chiffre d’affaires de vente des voitures a baissé de 7,8 % par rapport à 2023. Il a ainsi baissé de 714 Millions de TND à 677 MD.

Etant donné l’effet de synergie du groupe, la baisse du chiffre d’affaires consolidé s’en est trouvée atténuée et n’a été que de -5,4%. Pour sa part ‘’Car Gros’’ a bien roulé réalisant une croissance de +30% de son chiffre réalisant le seuil symbolique des 100 millions de TND.

Et Hertz, la talonne avec un bond de 27 % de son chiffre d’affaires à 7,5 MD. Au total cela a permis au titre de rajuster son cours à 10,610 TND sur la place de Tunis avec un PER de 7,2.

Le Conseil s’est prononcé pour un Pay out de 60% du résultat net, le reliquat étant affecté en réserves. Pour un bénéfice par action de 1,450 dinars, 880 millimes seront distribués. La mise en paiement a été fixée au mardi 3 du mois de juin prochain.

Site web : Ennakl automobiles