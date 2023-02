Engen et Vivo Energy annoncent le regroupement de leurs activités africaines respectives dans l’objectif de créer l’une des plus grandes sociétés de distribution d’énergie en Afrique.

Le regroupement rassemblera plus de 3 900 stations-service pour plus de deux milliards de litres de capacité de stockage dans 27 pays africains.

En effet, Engen est le leader incontesté du marché en Afrique du Sud, qui compte environ 1 300 stations-service dans sept pays du continent.

Pour sa part, Vivo Energy est un important détaillant et distributeur panafricain de carburants et de lubrifiants pour les particuliers et les entreprises, avec plus de 2 600 stations-service dans 23 pays africains, sous les marques Engen et Shell.

Dans le cadre de cette opération de regroupement, PETRONAS vendra sa participation de 74 % dans Engen à Vivo Energy à l’issue de la transaction.

Le groupe Phembani, partenaire de longue date de PETRONAS en Afrique et actionnaire B-BBEE d’Engen, poursuit sa collaboration privilégiée avec Engen et restera investi en tant qu’actionnaire à 21 % dans l’entreprise sud-africaine.

La transaction bénéficiera également aux employés d’Engen par le programme d’actionnariat salarié de 5 % nouvellement mis en place, ce qui fait qu’Engen Afrique du Sud sera détenue à 26 % par des parties auparavant désavantagées.

Stan Mittelman, PDG de Vivo Energy, a déclaré : « La priorité de Vivo Energy a été d’investir pour développer notre activité, et je suis fier que nous ayons plus que doublé la taille de notre réseau depuis notre formation en 2011. Il y a quatre ans, nous avons acquis les activités d’Engen sur neuf marchés africains, et nous avons depuis travaillé pour les améliorer et les développer. L’acquisition par Vitol de 100 % de Vivo Energy l’année dernière nous offre de nouvelles opportunités de croissance encore plus rapide. L’achèvement de cette transaction, qui réunit la marque Engen à travers l’Afrique, constituera un changement important dans notre croissance et représente un engagement significatif envers le marché sud-africain tout en améliorant le portefeuille de Vivo Energy sur d’autres marchés importants ».

Seelan Naidoo, directeur général et PDG d’Engen, a déclaré : « C’est une opportunité passionnante pour Engen de s’appuyer sur sa position de leader du marché en Afrique du Sud et dans un certain nombre de pays en Afrique australe. Cela nous permet de bénéficier de la forte position de notre marque, de notre présence dans le secteur de la distribution, de nos capacités étendues en matière de chaîne d’approvisionnement et de notre service clientèle pour contribuer à l’ambition de Vivo Energy et de Vitol de créer un champion panafricain de l’énergie plus fort et plus efficace. Engen est enthousiaste à l’idée de faire partie de cette entreprise grandissante, qui permettra un développement plus rapide et plus prospère ».

Phuthuma Nhleko, président et cofondateur du Phembani Group, a déclaré : « Le Groupe Phembani est fier d’avoir été un actionnaire de longue date d’Engen depuis 1999, en s’associant à PETRONAS et en contribuant à la croissance d’Engen pour en faire une entreprise citoyenne sud-africaine de valeur, répondant aux besoins de millions de Sud-Africains. Nous sommes heureux de nous associer à Vivo Energy pour la prochaine phase de croissance d’Engen. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous soutiendrons la croissance continue d’Engen, lui permettant de réaliser sa vision ».

Chris Bake, président de Vivo Energy, a déclaré : « Vivo Energy est une histoire de succès depuis sa création. Elle a connu une croissance constante, à la fois organique et en investissant dans des actifs modernes de qualité. Elle dispose d’une équipe de gestion très professionnelle et compétente qui comprend parfaitement les besoins énergétiques uniques de l’Afrique. Engen est le leader du marché sud-africain et cette puissante combinaison profitera aux clients en Afrique du Sud et sur tout le continent ».

La transaction est actuellement en attente des approbations réglementaires et de la réalisation des conditions préalables.

————

À propos de Vivo Energy :

Vivo Energy (www.vivoenergy.com) opère et commercialise ses produits dans des pays d’Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est et du Sud. Le groupe dispose d’un réseau de plus de 2 600 stations-service dans 23 pays opérant sous les marques Shell et Engen et exporte des lubrifiants vers un certain nombre d’autres pays africains.

Son offre de détail comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des boutiques, des restaurants et d’autres services non liés aux carburants. Elle fournit des carburants, des lubrifiants et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des entreprises dans divers secteurs, notamment la marine, l’aviation, l’exploitation minière, la construction, l’énergie, le transport et la fabrication. Elle continue à développer des solutions énergétiques innovantes pour améliorer la durabilité.

La société emploie environ 2 700 personnes et a accès à plus de 1 000 000 de mètres cubes de capacité de stockage de carburant. La coentreprise du groupe, Shell et Vivo Lubricants B.V., s’occupe de l’approvisionnement, du mélange, du conditionnement et de la fourniture de lubrifiants de la marque Shell dans des usines situées dans six pays.

À propos d’Engen :

Engen (www.engen.co.za) est un groupe énergétique basé en Afrique qui se concentre sur la commercialisation de pétrole, de lubrifiants et de fluides fonctionnels, de produits chimiques et de commerces de proximité, par le biais d’un vaste réseau de plus de 1 300 stations-service réparties dans 7 pays d’Afrique subsaharienne et sur les îles de l’océan Indien.

Engen exporte également ses produits vers divers autres pays. Nos fonctions principales sont l’approvisionnement et la distribution de produits pétroliers raffinés primaires par le canal de notre vaste réseau de distribution.

Engen est la station-service préférée des Sud-Africains et la marque de pétrole la plus “cool”, un précurseur de l’industrie et un leader du marché axé sur le client avec notre promesse de marque “Avec nous, vous êtes numéro un”.

À propos de Vitol :

Vitol (www.vitol.com) est un leader dans le secteur de l’énergie avec une présence dans tous les domaines : du pétrole à l’électricité, aux énergies renouvelables et au carbone. Elle négocie 7,6 millions de barils par jour de pétrole brut et de produits, et affrète environ 6 200 voyages de navires chaque année.

Vitol compte parmi ses clients des compagnies pétrolières nationales, des multinationales, des entreprises industrielles de premier plan et des services publics.

Fondée à Rotterdam en 1966, Vitol sert aujourd’hui ses clients à partir de quelque 40 bureaux dans le monde entier et est investie dans des actifs énergétiques à l’échelle mondiale, notamment : 16 m m3 de stockage à l’échelle mondiale, 500 k b/j de capacité de raffinage, plus de 6 400 stations-service et un portefeuille croissant d’actifs liés aux énergies transitoires et renouvelables.

Les revenus en 2021 étaient de 279 milliards de dollars.