Des participants à une journée d’étude sur la transformation numérique et le renforcement de l’efficacité de la gestion publique, organisée par la Cour des comptes en partenariat avec l’Agence de coopération allemande (GIZ), ont souligné la nécessité de poursuivre l’investissement dans la transformation numérique en tant que choix stratégique visant à renforcer l’impact de la juridiction et à consolider les principes de transparence et de bonne gestion des fonds publics.

Ils ont insisté sur l’importance de la plateforme collaborative « Tabaâ » dans le suivi de la mise en œuvre des observations et recommandations émises par la Cour des comptes lors de ses missions de contrôle.

Les participants ont, également, mis en avant la contribution de l’application « Tathmine » qui permet à la Cour des Comptes de centraliser, analyser, recouper et contrôler les données budgétaires, financières et autres provenant des diverses entités publiques, telles que les ministères, les collectivités locales et les établissements publics administratifs.

Pour rappel, Tabbaa et Tathmine ont été mises en place par la Cour des Comptes en collaboration avec la GIZ.

Parmi les recommandations formulées lors de la rencontre figurent, notamment, l’accélération de la numérisation des processus de contrôle, le développement d’un système d’information global et intégré, le renforcement de l’intégration et de l’échange de données entre les différents acteurs publics, le soutien à la formation continue et au développement des compétences numériques des cadres publics concernés, ainsi que l’évaluation de l’impact des outils numériques sur la qualité et l’efficacité du travail de contrôle.

La rencontre a réuni les partenaires de la Cour dont des représentants de l’Assemblée des représentants du peuple, du Conseil national des régions et des districts, des ministères, des institutions et structures publiques, de la Haute instance de contrôle administratif et financier, ainsi que des magistrats et cadres de la Cour des comptes, en plus d’une délégation de la Cour des comptes libyenne.