Un protocole d’accord et de coopération a été signé, jeudi, à Tunis, entre la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC).

L’accord a été signé par le président de CONECT International, Tarek Cherif, et le président de la CAPC, Sofiane Kassoum, en présence notamment de l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azzouz Baâlal, ainsi que du président de la CONECT, Aslan Berjeb.

Ce protocole vise à structurer et renforcer les échanges économiques et commerciaux entre la Tunisie et l’Algérie, à dynamiser les investissements bilatéraux, et à soutenir les entreprises dans la mise en place de partenariats stratégiques durables, indique la CONECT.

Il prévoit également de favoriser l’échange d’expertise et d’informations économiques, ainsi que l’organisation de rencontres d’affaires B2B et de sessions de mise en relation entre opérateurs des deux pays.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail du président de la CAPC, à la tête d’une importante délégation économique algérienne en Tunisie.

Selon la CONECT, ce protocole reflète la volonté commune des deux parties de renforcer l’axe Tunisie–Algérie et de construire un partenariat économique solide, durable et mutuellement bénéfique, au service de l’intégration et du développement économique du Maghreb.