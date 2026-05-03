Encore une fois, une bonne nouvelle nous vient du sud du pays. Elle concerne, cette fois ci, un projet d’amélioration de la logistique portuaire, connue pour être une des plus grandes fragilités structurelles de l’économie tunisienne.

Annoncée au cours d’une réunion tenue au mois d’avril 2026, par la commission consultative régionale de l’investissement dans le gouvernorat de Médenine, la nouvelle consiste en l’entrée du port commercial de Zarzis dans une nouvelle phase d’activité et de trafic maritime,

Le port commercial de Zarzi, à l’heure de la conteneurisation

Il s’agit du lancement, pour la première fois, dans ce port commercial, d’une activité de conteneurisation, branche spécifique du transport maritime mondialisé et moderne.

Cette nouvelle activité, qui donnera d’après les experts à ce port « un tournant important et une forte impulsion », se propose d’exploiter des connexions vers les ports de Radès (banlieue sud de la capitale), d’Italie et de Libye.

Mieux, le lancement de cette activité se distingue par le fait qu’il répond à une demande pressante d’exportateurs et d’entreprises implantées au sud de la Tunisie.

“Zarzis prend son destin en main et se positionne comme un port stratégique dans le sud-est du pays.”

La conteneurisation, une demande des exportateurs du sud

Au cours de réunions antérieures avec les autorités régionales et centrales, ces derniers ont constamment déploré, l’inexistence d’une activité de conteneurs dans le port. Ils considéraient son absence comme une contrainte majeure leur imposant des coûts supplémentaires de transport terrestre. Ils ont insisté, lors de ces rencontres, sur la nécessité de conclure des contrats avec des compagnies maritimes reconnues dans le domaine du transport de conteneurs, afin de leur permettre de s’installer et de bénéficier des facilités au port.

Des pré-requis sont nécessaires

Pour développer cette activité, les autorités du port de Zarzis se proposent d’inciter certaines entreprises à modifier leur point de sortie des exportations en misant sur l’avantage de proximité du Port de Zarzis et en réduisant, ainsi, la pression sur port de Radès.

Parmi les autres avantages que génèrera cette nouvelle activité de conteneurisation, figure la création de nouvelles entreprises et l’exploitation, à cette fin, non seulement des infrastructures et installations disponibles mais également la grande superficie du patrimoine foncier du port.

En prévision de l’entrée en service de cette activité, les autorités portuaires de Zarzis, ont programmé le dragage du port, d’ici la fin de l’année.

Les objectifs recherchés sont multiple. Il s’agit de permettre au port d’accueillir des bateaux de croisière et des navires de grands tonnages, et partant de diversifier les activités du port et de le positionner progressivement comme un port régional stratégique.

“Le port de Radès est classé 251ème au niveau mondial en termes de performance portuaire.”

Le Port de Zarzis, levier de développement régional

Pour les autorités régionales, « ces nouvelles activités, qu’il s’agisse de la conteneurisation ou des croisières touristiques, permettront au port de Zarzis de jouer pleinement son rôle de levier essentiel de développement régional, de doubler le volume de ses activités habituelles et d’accueillir d’autres projets nécessitant de locaux industriels et d’entreposage, disponibles uniquement dans ce port qui dispose d’un important patrimoine foncier.

Comme avant-goût de cette amélioration des activitésdu port de zarzis, Il convient de rappeler que ce port a pris les devants, au mois de décembre dernier, en renforçant son business avec de nouvelles opérations de commerce extérieur.

Il s’agit, particulièrement, de l’exportation, pour la première fois, du gypse pierreux et du lancement de l’importation de marbre.

Par ailleurs, il est prévu de lancer, prochainement l’exportation en vrac de deux produits disponibles en grande quantité au sud du pays : le sel et le gypse.

De telles opérations vont permettre au port d’accueillir des navires de grand tonnage et de diversifier ses activités.

“Optimiser Zarzis avec les moyens du bord, en attendant le mirage d’Enfidha.”

C’est pour dire in fine qu’à travers ses nouvelles activités et leur diversification, le port commercial de Zarzis prend son destin en main et se positionne, avec les moyens de bord, comme un port stratégique dans le sud est du pays.

Il donne ainsi l’exemple aux cinq autres ports commerciaux du pays (Bizerte, Radès, Sousse, Sfax, Gabès) appelés à faire autant et à mettre au point des stratégies cohérentes pour booster leur rendement et activités, et ce, en attendant le déblocage du mégaprojet du port en eau profondes d’Enfidha, en stand bye depuis 2007.

Est il besoin de rappeler que la logistique portuaire en Tunisie, par l’effet de sa déficience structurelle, est constamment citée parmi les fragilités majeures de l’économie tunisienne.

En témoigne le classement du port de Radès, principal hub tunisien pour le frêt conteneurisé, par l’Indice de Performance des Ports à Conteneurs (CPPI). Sur un total de 405 ports étudiés, le CPPI a classé le Port de Radès à la 251ᵉ au niveau mondial en termes de performance portuaire et 13ème au niveau africain.

Sans commentaire !!!

Abou SARRA