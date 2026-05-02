En Tunisie, les laboratoires Novo Nordisk ont annoncé, samedi 2 mai 2026 lors d’une conférence de presse, le lancement officiel d’un nouveau traitement innovant destiné aux patients atteints de diabète de type 2.

Cette annonce coïncide avec la publication de la circulaire officielle adressée aux grossistes. Le médicament sera disponible dans l’ensemble des pharmacies à partir du mercredi 6 mai 2026.

Une approche thérapeutique globale

Selon la Dre Tayssir Ben Houria, directrice des affaires publiques et de l’accès au marché chez Novo Nordisk, ce traitement constitue une avancée majeure. Il s’agit du premier médicament en Tunisie administré par injection une seule fois par semaine.

Au-delà du contrôle de la glycémie, ce traitement offre une protection directe du cœur, des artères et des reins. Il contribue également à la perte de poids chez les patients souffrant d’obésité liée au diabète. Utilisé à un stade précoce, il peut améliorer l’état de santé du patient et retarder le recours à l’insuline.

Améliorer l’adhésion au traitement

Ce nouveau traitement vise à alléger la charge de la maladie pour les patients. La Dre Ben Houria souligne que la simplicité d’utilisation — une injection hebdomadaire au lieu de prises quotidiennes — favorise l’adhésion thérapeutique, principal défi rencontré par les médecins en Tunisie.

Le médicament se distingue aussi par sa flexibilité : il peut être administré à tout moment de la journée, avant ou après les repas.

Disponibilité, prix et encadrement

Le traitement est proposé en trois dosages (0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg). Chaque boîte contient un stylo injectable couvrant un mois de traitement (quatre doses).

Le prix public est fixé à 355 dinars tunisiens.

Des discussions sont en cours avec les autorités sanitaires et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie afin d’améliorer l’accessibilité et envisager une prise en charge.

Prescription encadrée

La Dre Ben Houria insiste : ce médicament est délivré uniquement sur ordonnance d’un médecin spécialiste. Elle met en garde contre son utilisation à des fins de perte de poids sans suivi médical, précisant qu’il est autorisé exclusivement pour les patients atteints de diabète de type 2.

Formation et sensibilisation

Parallèlement à ce lancement, Novo Nordisk déploie des programmes de formation à destination des médecins et pharmaciens en Tunisie. Ces initiatives s’appuient sur des études cliniques menées à l’échelle internationale, ayant impliqué plus de 10 000 patients, afin de garantir un usage sûr et optimal du traitement.