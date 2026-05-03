Le sémaglutide en traitement hebdomadaire, la dernière option thérapeutique de Novo Nordisk pour le diabète de type 2, aide à réduire le poids corporel, à améliorer le contrôle de la glycémie et à diminuer le risque cardiovasculaire [1-3].

Tunisie, le 02 mai 2026 : Novo Nordisk, une entreprise de santé mondiale de premier plan avec un héritage de plus de 100 ans dans le soin du diabète [5], a annoncé aujourd’hui que le sémaglutide hebdomadaire pour le traitement du diabète de type 2 est désormais disponible en Tunisie [3].

Le diabète de type 2 est un défi de santé publique majeur et croissant en Tunisie [6]. En plus du fardeau de la prévalence globale (23 %) [4], parmi les personnes vivant avec le DT2, 42,5 % vivent avec un surpoids et 29,4 % avec une obésité [4], soulignant la nécessité d’approches thérapeutiques traitant les multiples aspects du fardeau de la maladie [4]. La maladie est également étroitement liée à des complications graves, notamment les maladies cardiovasculaires et rénales [1,3]. Agir mieux aujourd’hui, c’est prévenir les complications de demain.

Dr Malika de Maillard, vice-présidente associée Afrique chez Novo Nordisk, a déclaré : « L’innovation est au cœur de notre mission. Forts de plus de 100 ans d’expérience dans la prise en charge du diabète et de notre engagement à lutter contre les maladies chroniques graves, nous œuvrons pour faire du diabète une priorité de santé publique et favoriser un meilleur accès à des soins fondés sur des données probantes » [5].

Cette innovation thérapeutique fait suite à une série d’essais cliniques impliquant plus de 10 000 adultes atteints de diabète de type 2 [3]. Les résultats ont montré de manière constante des réductions plus importantes du poids corporel et de la glycémie par rapport aux traitements couramment utilisés, ainsi que des bénéfices cardiovasculaires [1-3].

« Nous nous engageons à apporter de nouveaux médicaments aux personnes vivant avec le diabète et nous sommes ravis que le sémaglutide soit désormais disponible en Tunisie », a ajouté Balz Hensberger, Directeur Général de Novo Nordisk Tunisie [5]. « Hebdomadaire traitement hebdomadaire qui démontre une capacité remarquable à réduire le poids corporel et la glycémie [2,3], ainsi qu’une réduction significative du risque d’événements cardiovasculaires tels que l’AVC et l’infarctus du myocarde [1], nous pensons que le sémaglutide aidera à répondre aux besoins non satisfaits des personnes vivant avec le diabète » [1-3].

Pour toute information sur le sémaglutide, y compris les informations importantes relatives à la sécurité, veuillez consulter : https://pro.novonordisk.tn/ [3].

À propos de Novo Nordisk Novo Nordisk est une entreprise de santé mondiale de premier plan, fondée en 1923 et dont le siège est au Danemark [5]. Notre mission est de favoriser le changement pour vaincre les maladies chroniques graves, en nous appuyant sur notre héritage dans le diabète [5]. Nous y parvenons en étant à la pointe des percées scientifiques, en élargissant l’accès à nos médicaments et en travaillant pour prévenir et, à terme, guérir les maladies [5]. Novo Nordisk emploie environ 68 800 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays [5].

Références (FR)

[1] Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine. 2016.

[2] Capehorn MS, Catarig AM, Furberg JK, et al. Efficacité et sécurité du sémaglutide 1,0 mg une fois par semaine par rapport au liraglutide 1,2 mg une fois par jour en complément du 1-3 antidiabétiques oraux chez des sujets atteints de diabète de type 2 Diabetes Metab. 2020

[3] Novo Nordisk. AMMs par DCI (sémaglutide) Résumé des Caractéristiques du Produit / Notice (dossier de prescription) (édition la plus récente disponible).

[4] International Diabetes Federation (IDF). IDF Diabetes Atlas (données Tunisie ; édition utilisée pour les chiffres cités).

[5] Novo Nordisk. À propos de Novo Nordisk / Informations société (informations corporates officielles les plus récentes).

[6] International Diabetes Federation (IDF). IDF Diabetes Atlas (données Tunisie ; édition utilisée pour les chiffres cités).