Un nouveau programme baptisé « Béder » et visant à initier les enfants à l’entreprenariat voit le jour. A la source, un quadruple partenariat entre le Ministère de l’éducation, Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie, RedStart Tunisie, l’accélérateur-incubateur des PME innovantes et des startups, et Youth Hub, une start up spécialisée dans les programmes d’éducation à l’entrepreneuriat chez les jeunes ; un montage des plus insolites qui allie d’une part, la longue expérience de Vivo Energy dans le développement de programmes éducatifs en partenariat avec le ministère de l’éducation dans le cadre de sa responsabilité sociétale à l’instar de Salamati Alattariq pour l’éducation routière et « 1000KelmawKelma » pour l’encouragement à la lecture, et d’autre part, RedStart Tunisie ayant pour mission d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur périple entrepreneurial et Youth Hub qui a formé à ce jour 600 jeunes à l’entrepreneuriat.

« Béder » ou « entreprends ! » comme son nom l’indique a pour objectif d’insuffler chez les enfants l’envie de prendre l’initiative, d’entreprendre et de développer des projets. Il a été conçu en collaboration avec le Ministère de l’éducation dans une configuration retraçant le processus entrepreneurial et visant à permettre aux élèves de le vivre pleinement et activement.

« A l’instar des programmes développés en partenariat entre Vivo Energy Tunisie et le Ministère de l’éducation jusque-là, « Béder » vient d’être lancé avec une session de formation des instituteurs qui auront la mission de transmettre les compétences d’entrepreneuriat aux écoliers et ce, dans une trentaine d’écoles répartis sur tout le territoire Tunisien » a déclaré fièrement Sonia Dammak, Communication Manager de Vivo Energy Tunisie. Et d’ajouter : « Le programme, réparti en cinq séances détaillées dans le manuel de l’enseignant-facilitateur, sera implémenté dans ces écoles et sa première phase s’achèvera avec un pitch d’écoliers devant un jury local incluant un acteur de l’écosystème de la région où se trouve l’établissement, qui désignera une équipe gagnante par gouvernorat »

Ces équipes vivront dans une seconde phase des compétitions régionales qui seront organisées en trois secteurs Nord, Centre et Sud. Un jury identifiera les trois meilleures équipes par secteur soit neuf équipes au total. Ces équipes sélectionnées prendront part à un bootcamp national où elles seront coachées pour leur permettre de renforcer leurs arguments lors de la compétition nationale au terme de laquelle, 3 équipes arboreront le podium « Béder » pour les projets créés par des enfants à l’école primaire.

La formation des instituteurs de cette première cohorte « Béder » a été assurée par Youth Hub qui a mis ces formateurs en situation d’entreprendre en leur faisant vivre le programme dans toutes ses étapes. « L’idée était de leur présenter le concept dans une approche « Learning by Doing » ou apprendre en pratiquant » a révélé Achref Mattar, cofondateur de Youth Hub. « De l’identification du problème à la réalisation d’un business plan, en passant par l’idéation et le prototypage, les enseignants ont pu traiter les principales phases de la création d’un projet et acquérir les concepts et connaissances pratiques à transmettre aux enfants. »

Chaque instituteur est reparti dans sa région, avec un joli cartable aux couleurs de « Béder » incluant les supports et outils nécessaires au bon déroulement des séances d’entrepreneuriat : le manuel du facilitateur, les cahiers d’exercices des élèves contenant une multitude d’exercices pratiques qui seront utilisés par les enseignants afin de bien expliquer le processus aux futurs entrepreneurs.

« C’est un grand jour pour RedStart Tunisie et pour moi-même ! Dans le cadre de notre programme Red’Innov financé par l’UE et le projet EU4Innovation mis en œuvre par Expertise France, nous sommes tellement ravis du lancement du programme « Béder » », a annoncé Douja Gharbi, CEO de RedStart Tunisie. « Aujourd’hui et grâce au quadruple partenariat qui porte ce programme, notre projet d’apprendre aux écoliers l’entrepreneuriat a pris une dimension beaucoup plus importante et nous avons l’intention de faire vivre aux élèves une expérience inoubliable qui ne manquera pas d’avoir un bel impact sur leur développement »

La dynamique « Béder » vise essentiellement à enclencher le réflexe de prise d’initiative chez les enfants et de développer leur esprit entrepreneurial de manière ludique. Le programme se décline ainsi en trois phases : la formation des formateurs, l’implémentation des cinq séances dans les écoles et les compétitions régionales et nationales. Le maintien d’un contact étroit avec le cercle des enseignants étant un élément clé pour le bon du programme, un groupe d’échange a été créé et l’accompagnement nécessaire sera fourni pour tous les partenaires du programme afin que tout se passe dans les meilleures conditions possibles.

Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a déclaré : « nous sommes heureux de franchir aujourd’hui un autre cap de notre partenariat avec le Ministère de l’éducation. Avec ce programme ambitieux centré autour de l’encouragement à l’entrepreneuriat, Vivo Energy Tunisie et ses partenaires sèment les graines d’une génération de jeunes entrepreneurs prêts à relever le défi et à envisager d’autres choix de carrière. Nous adressons nos plus vifs remerciements aux enseignants qui mettront tout en œuvre pour embarquer leurs élèves dans cette belle aventure et nous attendons avec impatience de savourer l’impact de « Béder » sur leur développement »

A la fin de la session de formation des formateurs, M. Lotfi Boulaaba, Sous-Directeur des activités culturelles, artistiques, sportives et sociales au Ministère de l’éducation et chargé par la Directrice Générale du cycle primaire de suivre la mise en place du programme « Béder » a exprimé sa grande satisfaction quant au déroulement de cette étape importante du lancement du programme : « nous sommes très optimistes par rapport au déploiement de « Béder » dans les écoles que nous avons identifiées sur tous les gouvernorats et qui s’intègre parfaitement dans l’animation de la vie scolaire. L’engagement des instituteurs et le support des différents partenaires constituent les facteurs clés du succès de ce nouveau programme qui accompagnera nos enfants dans leur exploration du monde de l’entrepreneuriat. »

A propos de Vivo Energy

Vivo Energy exerce ses activités et commercialise ses produits dans des pays du nord, de l’ouest, de l’est et du sud de l’Afrique. Le Groupe possède un réseau de plus de 2 300 stations-service dans 23 pays, exploitées sous les enseignes Shell et Engen, et exporte des lubrifiants dans plusieurs autres pays africains. Son offre dans les stations-service comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des boutiques, des cafés, des restaurants et des services hors carburant. Il fournit également aux entreprises des carburants, des lubrifiants, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des solutions d’énergie solaire dans divers secteurs, comme la marine, les mines, la construction, l’électricité, le transport, les grossistes et la manufacture. La société compte environ 2700 employés, dispose de plus d’un million de mètres cubes de capacité de stockage de carburants et possède une co-entreprise, Shell and Vivo Lubricants B.V., qui approvisionne, mélange, conditionne et fournit les lubrifiants de marque Shell.

Vivo Energy plc a été cotée pour la première fois à la bourse de Londres, elle est membre de l’indice boursier FTSE 250, avec une cotation secondaire de la bourse de Johannesburg.

Pour plus d’informations à propos de Vivo Energy, veuillez consulter le site www.vivoenergy.com

A propos de Red Start

RedStart Tunisie est un accélérateur de PME innovantes et de Startups, il accompagne opérationnellement les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise. L’accélérateur intervient en particulier dans la phase d’accompagnement post création, où l’entrepreneur a un besoin pressant en termes de montée en compétences, d’accès aux marchés et de levée de fonds pour soutenir sa croissance.

Pour plus d’informations sur RedStart Tunisie, veuillez consulter le site www.redstart.tn

A propos de Youth Hub

Youth Hub est un hub d’entrepreneuriat et de design pour les enfants âgés entre 6 et 16 ans qui offre les outils nécessaires pour développer leur potentiel créatif et acquérir les compétences de vie, notamment la prise de parole en public, la négociation, l’estime de soi, le travail en équipe … Ceci tout en résolvant les problèmes sociaux existants dans leurs communautés à travers des idées de projet innovantes.