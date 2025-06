Un colloque régional sur entrepreneuriat et l’information à Sidi Bouzid se tient, du 10 au 13 juin, au centre de la jeunesse 17 décembre.

Ce colloque, placé sous le signe de « Partenariat en faveur de l’innovation et le changement », est organisé par le commissariat régional de la jeunesse et des sports et la pépinière de Sidi Bouzid avec la participation d’entrepreneurs de Gafsa, Sfax, Kasserine, Kairouan, Tozeur et Kébili.

La coordinatrice de cette manifestation, Afifa Héni a indiqué que le débat porte en particulier sur la dynamique entrepreneuriale, la place de l’innovation dans les médias et les réseaux sociaux et l’accompagnement des porteurs de projets.

Elle a ajouté, à l’Agence TAP, que la rencontre constitue également une occasion pour renforcer la coopération entre entrepreneurs et journalistes de manière à mieux faire connaitre les progrès réalisés par les startups, les petites et moyennes entreprises et les sociétés communautaires dans la région.

Par ailleurs, un espace startups et des ateliers sur le marketing entrepreneurial et l’obtention du label startup sont, également, proposés en marge des travaux de ce colloque.