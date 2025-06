L’île de Djerba accueillera, les 20 et 21 juin, « Djerba Slush’d », un événement dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Organisé par l’organisation allemande Westerwelle Startup Haus Tunis, en partenariat avec l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), cette manifestation réunira des startups en phase de démarrage ou d’innovation, des investisseurs ainsi que des experts du monde des affaires.

Inspiré du célèbre concept finlandais “Slush” (nom donné à un événement de réseautage et de conférence qui met en relation des investisseurs avec des startups innovantes), il ambitionne de devenir un « carrefour stratégique de rencontres entre startups, investisseurs et acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial tunisien et international », indique la CDC sur son site.

« Djerba Slush’d » se veut être une « véritable plateforme d’échanges, de formation et de mise en relation ». Au programme : des pitchs de startups, des conférences, des ateliers pratiques sur des thèmes cruciaux comme la croissance d’entreprise, l’investissement, ou encore l’expansion à l’international.

Dans l’objectif d’offrir aux jeunes entrepreneurs une occasion de concrétiser leurs ambitions, l’événement met, également, en avant des success stories et propose des espaces de networking favorisant les synergies et les partenariats. Cet événement accordera une place de choix aux startups dirigées par des femmes et à celles issues des régions intérieures du pays, dans le but de réduire les inégalités régionales et d’encourager un entrepreneuriat inclusif.