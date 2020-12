Un nouvel espace de coworking , le premier du genre dans un établissement universitaire, réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé entre Vivo energy (la marque qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie) et l’école nationale de Polytechnique a été inauguré ce week-end.

Cet espace offre aux étudiants en polytechnique une opportunité de travail et d’activités à haute valeur ajoutée, outre l’organisation d’expositions, de conférences en présentiel ou via internet, l’échange d’expériences et le renforcement des initiatives scientifiques.

Il comprend plusieurs salles de réunion officiels et non officiels et des espaces dotés d’équipements informatiques, audiovisuels permettant d’exercer des activités en groupe.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des programmes de responsabilité sociétale de la société Vivo energy qui s’emploie à travers un partenariat avec le secteur public à consolider les secteurs de l’éducation et de la formation en matière de leadership, de sécurité routière et de sauvegarde de l’environnement outre sa contribution à la promotion des jeunes promoteurs.

A cette occasion, la directrice de l’école Polytechnique Lilia Amraoui a indiqué que cet espace est le fruit d’un partenariat à haute valeur ajoutée et permettra aux étudiants de développer leur savoir-faire à titre individuel ou en équipe.

De son côté, le directeur général de Vivo Energy-Tunisie Mohamed Bougriba a affirmé que cet espace, réalisé en partenariat entre un établissement de l’enseignement supérieur et une entreprise économique contribuera au renforcement des compétences scientifiques et techniques en vue de réaliser l’excellence et d’offrir de nouvelles opportunités aux jeunes.