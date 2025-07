Le ministère de la Santé a appelé, ce vendredi, les citoyens à éviter l’utilisation de crèmes solaires vendues sans autorisation légale, notamment celles commercialisées sur le marché parallèle ou via Internet.

Dans son communiqué publié sur sa page officielle, le ministère met en garde contre les produits contrefaits ou non conformes aux normes de qualité, qui ne sont pas autorisés par ses services et qui peuvent contenir des substances nocives telles que l’Oxybenzone, l’Octinoxate, les Parabènes ou encore l’Octocrylène.

“Ces substances présentent des risques pour la santé et n’offrent pas une protection adéquate, en particulier contre les rayons UVA”, indique le communiqué.

Selon le ministère, il est recommandé de privilégier les écrans solaires à base de composants naturels et sûrs, comme l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane, et de s’assurer que le produit choisi offre un indice de protection solaire SPF 50, garantissant une protection de 98 % contre les rayons UVB, tout en offrant une double protection contre les UVA et les UVB.

Le ministère insiste également sur l’importance de lire attentivement les étiquettes, de vérifier la composition, la date de péremption, et de ne pas utiliser de crèmes solaires entamées depuis plus de six mois. Il recommande de conserver les produits à l’abri de la chaleur et de la lumière, et de renouveler leur application toutes les deux heures.

“Tout produit dont la couleur ou l’odeur a changé doit être jeté immédiatement”, prévient le ministère.