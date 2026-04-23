La Tunisie s’apprête à lancer, les 7, 8 et 9 mai 2026 à la Cité de la Culture à Tunis, la première édition du salon “Tunisian Travel Market”, un nouveau conclave professionnel qui sera axée sur le tourisme local et de voisinage. Initié par la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) en partenariat avec les acteurs du secteur, cet événement ambitionne de devenir un rendez-vous annuel stratégique, réunissant professionnels et grand public autour d’une vision commune : renforcer la part du tourisme intérieur dans l’économie nationale et diversifier l’offre touristique tunisienne vers plus de qualité, de proximité et d’investissement.

Selon le président de la commission du tourisme local au sein de la FTAV, Lotfi Brahmi, qui s’adressait, jeudi, aux journalistes, lors d’un point de presse à Tunis, ce premier salon, placé sous le thème “Tourisme local et de voisinage : coopération, partenariat et investissement”, ambitionne de devenir un levier de relance annuel et un nouveau point d’impulsion pour le tourisme tunisien. Dans une deuxième étape, la seconde édition prévue pour 2027 ciblera les régions MENA et arabe et la troisième transitera vers l’international.

“Le tourisme local et de voisinage est devenu aujourd’hui un client important des hôtels et des agences de voyages” a encore indiqué Brahmi, exprimant la volonté de renforcer sa part dans les recettes du tourisme national”.

Des rencontres BtoB sont prévues entre les acteurs du tourisme tunisien et ceux des pays voisins lors de la première journée du salon. Après,, il sera ouvert au public (deuxième et troisième journées) “pour rapprocher les professionnels du secteur des clients potentiels et ancrer une culture de réservation à l’avance “early booking”, selon Brahmi.

“Diversifier l’offre touristique et favoriser la création de valeur ajoutée est une approche de grande importance”, estime, pour sa part le directeur général de l’Office national du tourisme, Mohamed Mahdi Haloui.

Les intervenants du secteur sont appelés, ainsi, à veiller à améliorer la qualité des services et à ancrer une culture de qualité, a-t-il recommandé, exprimant l’ambition de faire passer la part du tourisme local en termes de nuitées passées, actuellement estimée entre 20 et 25%, à 50% d’ici 2035.

Revenant sur le tourisme de voisinage, le responsable a appelé à améliorer les infrastructures et les liaisons entre les villes ainsi que les passages frontaliers en plus de la simplification des procédures d’investissement touristique pour mieux satisfaire les attentes des touristes des pays voisins.

Interrogé sur les répercussions de la crise énergétique internationale, Haloui a indiqué que cette crise n’a pas encore impacté le marché du tourisme national précisant qu’une légère baisse (0,8%) du nombre de touristes a été enregistrée depuis le début de l’année en cours par rapport à la même période de 2025, contre une hausse des touristes européens (environ 5%). Il n’y a pas eu d’annulations de réservations mais une certaine lenteur de leur rythme , a-t-il ajouté faisant savoir qu’une cellule a été formée pour suivre l’évolution de la situation.

Intervenant, le président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien (Fi2T), Houssem Ben Azouz, a souligné l’impératif de développer une offre d’hébergement adaptée à la classe moyenne et à adapter les législations à de nouvelles formes d’hébergement qui prennent en considération le pouvoir d’achat du tunisien.

De son côté, le président de la Fédération Tunisienne des Restaurants Touristiques (FTRT), Habib Ben Moussa a souligné que la participation des affiliés de la fédération à ce salon vise à promouvoir la gastronomie tunisienne.

Il a fait remarquer que le secteur gastronomique n’est pas épargné par le phénomène d’immigration de la main d’œuvre qui complique la tâche aux restaurateurs, appelant, à ce titre, à accroitre d’efforts pour en finir avec la saisonnalité de l’offre touristique pour mieux retenir les compétences formées en Tunisie et empêcher leur départ à d’autres pays.

En 2025, le tourisme tunisien a confirmé une tendance haussière, portée par un record de fréquentation et une progression des recettes. Les recettes touristiques ont dépassé 8,09 milliards de dinars, soit une hausse d’environ +6,5 % par rapport à 2024, selon la BCT. Dans ce dynamisme, le tourisme local et de voisinage s’affirme, selon les professionnels du secteur, comme un pilier en consolidation, représentant près de 20 à 25 % des nuitées hôtelières et devenant un moteur important de la demande intérieure, soutenant la résilience du secteur tout au long de l’année.