Ennakl Automobiles a entamé l’exercice 2026 sur un rythme mesuré. Au premier trimestre, le concessionnaire a réalisé un chiffre d’affaires de 111,2 millions de dinars, contre 108,9 millions un an plus tôt, soit une progression de 2 %. Une performance qui traduit une solidité commerciale.

La trésorerie nette s’établit à 17,46 millions de dinars à fin mars 2026, en recul par rapport aux 26,22 millions affichés un an plus tôt. Le groupe conserve une position de liquidité positive, mais avec une marge de manœuvre moins confortable que par le passé.

Les charges financières ont bondi à 1,46 million de dinars, contre 361 mille dinars à la fin mars 2025. La société relie cette hausse au recours aux opérations d’escompte, ce qui révèle une dépendance plus marquée aux outils de financement à court terme.

À ces éléments s’ajoute un facteur exogène. Ennakl souligne l’impact potentiel de la circulaire publiée par la Banque centrale de Tunisie sur les conditions de financement de l’importation de produits non prioritaires, notamment les véhicules de tourisme. Même si l’entreprise estime, à ce stade, que l’effet immédiat demeure limité, le cadre réglementaire introduit un climat d’incertitude pour les importateurs et pourrait compliquer la visibilité commerciale dans les prochains trimestres.

Ennakl Automobiles signe ainsi un début d’année honorable. La société continue de croître, tout en évoluant dans un environnement où la pression réglementaire, la contraction de la trésorerie et la hausse des charges financières invitent à la prudence. Pour le marché, l’enjeu n’est plus seulement de vendre davantage, mais de préserver les équilibres financiers dans un contexte devenu sensiblement plus exigeant.