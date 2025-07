Pour la troisième fois, Enactus TBS a été sacré Champion National dans la catégorie Advanced Stage Challenge lors de la 16ème édition de la Enactus Tunisia National Exposition, tenue les 2 et 3 juillet à l’Hôtel Radisson Blu Convention Center. Une victoire qui lui ouvre les portes de la Enactus World Cup 2025 à Bangkok, où l’équipe tentera de ramener un nouveau titre mondial pour la Tunisie.

UN EVENEMENT D’ENVERGURE POUR LA JEUNESSE TUNISIENNE :

Organisée avec le soutien de la Konrad-Adenauer-Stiftung, du projet Jeuness mis en œuvre par l’OIT en partenariat avec le Ministère de l’Économie et de la Planification et EU4YOUTH, cette édition a rassemblé plus de 1 200 étudiants, 200 professionnels, des startuppers, des personnalités politiques et diplomatiques, ainsi que des figures inspirantes du monde des affaires, du sport et de la culture.

Au programme :

Un panel animé par Radhi Meddeb (Président du Groupe Comete) sur “La Tunisie à l’horizon 2035 : Quelles opportunités pour nos jeunes ?” avec la présentation d’une enquête réalisée par One to One auprès des enactors sur la même thématique

Des sessions inspirantes de follow the leaders avec Essma Ben Hmida (ENDA), Najla Ben Abdallah (actrice) et Hbiba Ghribi (athlète).

Un Speed Hiring Pitch pour connecter talents et recruteurs.

pour connecter talents et recruteurs. Une Project Exhibition mettant en lumière 23 projets entrepreneuriaux portés par des étudiants et alumni.

Et la participation exceptionnelle du President & CEO d’Enactus Global et de résolution project

TROIS DEFIS, DES PROJETS A FORT IMPACT

Cette année, 3 600 étudiants issus de 90 établissements (écoles d’ingénieurs, de commerce, de santé, etc.) ont développé des projets alignés sur les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. 22 équipes se sont démarquées dans trois catégories :

Early Stage Challenge(idées émergentes) : Limitl’ESS Challenge(économie sociale et solidaire) : Advanced Stage Challenge(projets à impact avéré) :

PALMARES COMPLET

Champion Advanced Stage Challenge : Enactus TBS

Vice-Champion Advanced Stage Challenge : Enactus INAT

Champion Limitl’ESS Challenge : Enactus Limitl’ESS ISIM Gabès

Champion Early Stage Challenge : Enactus Faculté de Pharmacie de Monastir

Special Awards :

Team Leader de l’année : Islem Jebri, Enactus FSEG Tunis

Conseiller pédagogique de l’année : Wassim Hakiri, Enactus FSEG Tunis

Prix de l’innovation : Enactus Enet’Com

Prix de l’Environnement : Enactus Université de Gafsa

Alumni Award plus de 30 : Hassin Harrouch, Enactus IHEC Carthage

Alumni Award moins de 30 ans : Ghazi Rebhi, Enactus ESC Tunis

Best Administration Award : Faculté de Pharmacie de Monastir

Best Project Photo de l’année : Enactus FSEG Tunis

Best Tik Tok de l’année : Enactus ESSEC Tunis

La première édition du Enactus Tunisia’s Talent a été remporté par Lika Mansouri