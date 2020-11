Le renforcement de la coopération entre le ministère de la femme et l’association tunisienne de la prévention routière (ATPR) pour l’enracinement de la culture de la sécurité routière chez les jeunes, est le thème d’une rencontre entre la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées, Imen Zahaouani Houimel et le président de l’association tunisienne de la prévention routière (ATPR) Bilel Ounifi.

La ministre a souligné, dans un communiqué publié par le ministère de la femme que l’enracinement de la culture de la sécurité routière est devenu une nécessité impérieuse vu l’augmentation du nombre des accidents de la route, précisant que les actions de prévention et de sensibilisation ciblent les jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées .

“Les actions de coopération avec la société civile devront permettre aux jeunes de tenir compte des recommandations et conseils relatifs à la vigilance et à la prévention contre les dangers de la route”,a-t-elle relevé.

De son coté le président de l’ATPR a passé en revue les activités organisées par cette association depuis sa création le 20 janvier 2019 axées autour du thème” des routes sécurisées pour un environnement plus sain”.

Les deux parties ont convenu de se concerter davantage en vue de l’élaboration d’un programme d’action commun permettant de concrétiser les objectifs requis.