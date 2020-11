Une convention de partenariat entre la Poste tunisienne et le comité général des prisons et de la rééducation a été signée, lundi, 9 novembre 2020, afin de mettre à la disposition des familles des détenus, le réseau des bureaux de poste dans les différentes régions du pays pour faciliter les opérations de versement effectuées à leur profit sans avoir à se déplacer aux institutions pénitentiaires et de rééducation.

Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de ” Decashing, ” vise également, à permettre aux cadres et agents du comité général des prisons et de la rééducation de disposer de la carte prépayée ” e-Dinar Corporate ” pour recevoir les primes et effectuer des transactions de paiement.