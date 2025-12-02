La Poste Tunisienne a émis, mardi, 2 décembre 2025 une série de trois timbres-poste dédiés aux Ortie à pilules, Genévrier turbiné et Coloquinte officinale.

Cette émission s’inscrit dans le cadre de la contribution de la poste à mieux faire connaître la richesse et la diversité des plantes dont regorge la Tunisie, selon un communiqué publié par la Poste.

Ces timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir d’aujourd’hui, 02 décembre 2025.