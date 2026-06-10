Une décision de destruction de cinq hectares de tomates irriguées avec des eaux usées dans la localité de Chouigui, relevant de la délégation de Tebourba (gouvernorat de Manouba), a été exécutée récemment par la force publique.

Cette décision a été émise par le gouverneur de Manouba suite à une visite d’inspection de ces périmètres effectuée le dernier mois par une équipe conjointe du Commissariat régional au développement agricole, de l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires et de l’Agence nationale de protection de l’environnement, a indiqué à l’Agence TAP une source officielle au gouvernorat de Manouba.

L’opération de destruction de ces superficies s’est déroulée en présence des unités de la Garde nationale et du délégué de Tebourba, et ce pour utilisation d’eaux usées qui représentent un danger pour la santé des consommateurs et pour avoir porté atteinte au domaine public de l’eau après que le propriétaire de ce terrain agricole avait utilisé des eaux provenant du réseau d’assainissement à Chouigui pour irriguer une surface de tomates, d’après la même source.