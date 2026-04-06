Le projet “Reverse Linkage”, une initiative de coopÃ©ration technique visant Ã transfÃ©rer et Ã valoriser lâ€™expertise de la Poste Tunisienne au profit de la Poste de Djibouti, a Ã©tÃ© lancÃ© le 1er avril 2026, lors dâ€™une rÃ©union virtuelle tenue entre les responsables des deux institutions.

Dâ€™aprÃ¨s lâ€™Agence Tunisienne de CoopÃ©ration Technique, le projet porte sur le dÃ©veloppement dâ€™une plateforme de services financiers Ã©lectroniques accessible via la tÃ©lÃ©phonie mobile. Dâ€™une durÃ©e de 18 mois, ce projet est financÃ© conjointement par la Tunisie, la Banque Islamique de DÃ©veloppement, la SociÃ©tÃ© Internationale Islamique de Financement du Commerce et la Poste de Djibouti.

Lâ€™Agence a ajoutÃ© que ce projet illustre la pertinence des partenariats Sud-Sud, en valorisant lâ€™Ã©change dâ€™expertises entre pays du Sud. Il engage les parties prenantes Ã soutenir le dÃ©veloppement durable, Ã promouvoir lâ€™innovation et Ã renforcer les capacitÃ©s financiÃ¨res, contribuant ainsi Ã la croissance Ã©conomique et sociale des pays partenaires.

La mise en place de cette plateforme contribuera Ã renforcer lâ€™inclusion financiÃ¨re Ã Djibouti, tout en stimulant le dynamisme Ã©conomique et social du pays.

La rÃ©union de lancement de ce projet sâ€™est tenue en prÃ©sence du Directeur GÃ©nÃ©ral de lâ€™Agence Tunisienne de CoopÃ©ration Technique, Mohamed Blidi, du Directeur de la Division du Partenariat Ã Flux InversÃ© Ã la Banque Islamique de DÃ©veloppement, Moncef Soudani, du PrÃ©sident-Directeur GÃ©nÃ©ral de la Poste Tunisienne, Marouen Ben Slimane ainsi que dâ€™un reprÃ©sentant de la Poste de Djibouti.