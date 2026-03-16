Cent vingt sept (127) bureaux de poste répartis sur l’ensemble du territoire seront, ouverts, à titre exceptionnel, en permanence nocturne les mardi et mercredi 17 et 18 mars courant, de 20h15 à 23h00, a annoncé lundi la Poste tunisienne.

Cette mesure vise à permettre aux citoyens d’effectuer leurs démarches et à faciliter leurs opérations financières et postales durant la dernière semaine du mois sacré de Ramadan, qui coïncide avec le versement des pensions de retraite des caisses sociales, dont le paiement a été avancé aux 17 et 18 mars 2026 au lieu des dates initialement prévues.

Les citoyens peuvent consulter la liste des bureaux de poste concernés en visitant le site de la Poste tunisienne : www.poste.tn.