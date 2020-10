Près de cinq ans après une tentative de réunification qui n’a pas abouti, les syndicalistes douaniers sont à nouveau à couteaux tirés. Dernières manifestations en date de cette guéguerre : la création, officialisée en septembre 2020, de deux nouveaux syndicats, l’Association des cadres supérieurs des douanes (ACSD) et le Syndicat national des douanes tunisiennes (SNDT).

Créée par Riadh Slama (président), Sami Dhif (secrétaire général) et Chakib Berriri (trésorier), l’ACSD s’est donnée pour mission la réalisation d’études «concernant la modernisation de la douane», l’établissement de liens entre les cadres supérieurs de la douane, l’élaboration d’une «conception du processus professionnel» de ces derniers, et l’organisation de séminaires afférents à cet organisme.

Cadre supérieur à la douane, Riadh Slama est également professeur de droit à l’Académie de Foundouk Jedid.

Sami Dhif était, quant à lui, en juin 2012 commandant de la Garde de la Douane de Monastir.

En poste en 2014 à Sousse, Chakib Berriri faisait partie de l’Association sportive des douaniers de cette région.

Fondé par onze douaniers -Mohamed Ennaser Boubaker (président), Souheil Boulifa (secrétaire général), Hichem Jedidi (secrétaire général adjoint), Naser Rahmani (trésorier), Mohamed Bizani, Karim Ouni, Mourad Arfaoui, Mohamed Ali Rekik, Ridha AI Jaziri, Brahim Kharfani et Ali Challakh (membres)-, le SNDT se positionne, comme son nom l’indique, en premier en défenseur des droits des agents et cadres de la douane, oeuvrant aussi, deuxième objectif, à l’amélioration de leurs conditions de travail et, enfin, à leur participation à la modernisation de leur organisation.

Au Syndicat national des douanes tunisiennes les plus connus et expérimentés des fondateurs-dirigeants sont Souheil Boulifa, en qualité de secrétaire général, et Hichem Jedidi (secrétaire général adjoint).

Ces nouvelles structures syndicales ne sont pas nées ex-nihilo. Certains de leurs responsables ont déjà fait partie d’autres syndicats. En décembre 2015, Sami Dhif, secrétaire général de l’ACSD, a été élu au bureau du Syndicat national des douaniers -née de la réunification de plusieurs syndicats.

Souhail Boulifa, secrétaire général du SNDT, en est à sa troisième expérience. Il a déjà fait partie du Syndicat des Agents et cadres de la douane et du Syndicat unifié des agents de la douane tunisienne.

Retour donc à la case départ dans le monde des douaniers. C’est-à-dire à la guerre de tranchées. Est-ce pour cela que les responsables des deux nouveaux syndicats refusent de communiquer sur leurs intentions et programmes, l’un d’entre eux se contentant de décocher une flèche en direction du «syndicat qui combine avec la direction générale» de la douane, sans préciser le fond de sa pensée ? Il s’agit de Hichem Jedidi, qui précise de manière laconique que la structure qu’il co-dirige est composée de «jeunes dynamiques».

M.M.