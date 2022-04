Les syndicats des installateurs et intégrateurs en photovoltaïque, en l’occurrence la Chambre Syndicale des Intégrateurs en Photovoltaïque “CSPV” (UTICA) et le Groupement professionnel des Energies renouvelables (CONECT), ont proposé, vendredi, après un mouvement de protestation, observé devant le ministère de l’Industrie, d’augmenter le montant des crédits accordés par la banque Attijari à travers la STEG, de 6,5 mille dinars (MD) pour les 2KWc à 7,5MD, et à 10 mille dinars pour les 3KW et plus.

Après avoir observé un sit-in, devant le ministère de l’Industrie pour protester contre les difficultés auxquelles font face environ 450 entreprises du secteur en raison de la hausse des prix des systèmes PV qui, ajoutée à la suppression des subventions de l’ANME, ils ont été invités à une séance de travail au cours de laquelle, ils ont expliqué aux autorités de tutelle, que la hausse du coût des systèmes PV et les difficultés rencontrées par la filière rend plus difficile le recours des ménages à ces énergies et risque de condamner de nombreuses entreprises à la faillite.

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, a promis d’examiner d’examiner la proposition d’augmentation du montant des crédits après la réunion du Conseil d’administration (CA) de la STEG, prévue le 6 avril prochain. Le ministère va spécifier les modalités et les délais de mise en œuvre de cette augmentation, une fois acceptée et décidée par les autorités de tutelle.

“Avec la hausse du coût des système PV (8500 mille dinars), il devient plus difficile pour les clients d’assurer l’autofinancement “, déclare à TAP, Ali Kanzari, président de la CSPV, qui a assisté à la réunion en présence des du directeur général de l’Electricité et des Energies renouvelables au ministère, Belhassen Chiboub et d’autres responsables du département ministériel et des syndicats de l’UTICA et de la CONECT.

” Une fois la requête d’augmentation satisfaite, les 450 entreprises du PV reprendront leurs activités, si non, elles seront en sit-in ouvert à partir du 7 avril jusqu’à nouvel ordre”, a encore indiqué Kanzari, dans une déclaration à TAP.

Pour rappel, l’octroi des crédits pour l’installation des systèmes PV en Tunisie, est régi par une convention signée entre la STEG et Attijari Bank. En vertu de cet accord, les clients de la STEG propriétaires d’une installation photovoltaïque d’une capacité de 1 ou 2 kWc sont éligibles à des crédits bancaires proposés par Attijari Bank et perçus directement par l’installateur pour réaliser l’installation au nom du client. Une fois l’installation mise en service, le client rembourse l’intégralité du crédit sur sa facture d’électricité, sur une période de 7 ans.