Fortes de l’appui financier et logistique de l’Agence Française de Développement (programme SUNREF) et du Fonds d’études et d’aide au secteur privé (FASEP), les entreprises françaises spécialisées dans les solutions d’énergies renouvelables (Engie, EcoDelta, SmartEnergies…). sont de plus en plus nombreuses à remporter des marchés en Tunisie soit unilatéralement soit en association avec d’autres développeurs d’autres nationalités. Deux entreprises, en l’occurrence, Qair et Voltalia se sont particulièrement distinguées en 2024.

Pour ne citer que leurs plus récentes performances, lors de la publication, le 26 décembre 2024, par le département tunisien de l’énergie des résultats de l’appel d’offres lancé en 2022 pour la réalisation de projets solaires photovoltaïques totalisant 500 MW sous le régime des concessions, on a appris que les entreprises françaises Qair et Voltalia ont remporté 400 MW de projets de centrales solaires, sur 500 MW attribués au total.

Ce lot est la première étape d’un programme de 1.700 MW d’énergie renouvelable.

Dans le détail, les développeurs français Qair et Voltalia ont remporté chacun un projet dans le gouvernorat de Gafsa et dans celui de Sidi Bouzid.

Les développeurs français de plus en plus présents en Tunisie

A noter qu’en mai 2024, Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, producteur d’électricité multi-sources (éolien, solaire, hydraulique et biomasse), avait déjà remporté un premier projet en régime des concessions pour la construction d’une centrale solaire de 130 MW à Gafsa, tandis que le développeur Qair avait obtenu un autre projet de 198 MW à Sidi Bouzid sur un terrain de l’État.

Mieux, au cours de la même année, plus exactement au mois d’avril 2024, le groupe Qair, avait annoncé avoir obtenu un financement de 7,8 millions d’euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour construire et exploiter deux fermes solaires, d’une capacité de 10 MW chacune. Les deux fermes sont localisées dans la ville de Feriana (Kasserine).

Pour ceux qui sont férus de plus de détails, Qair détient 100% du premier projet, tandis que le second est une coentreprise avec Mazarine Energy.

Les composantes de ces deux projets comprennent le parc solaire, la construction d’une route d’accès qui suit une piste existante et d’une ligne de transmission électrique basse tension de 3 km reliée à la sous-station de la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz) de Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine. Le projet est développé par l’entreprise Qair Solar qui sera, à l’issue de la construction, l’actionnaire majoritaire, tandis que son partenaire, l’énergéticien Mazarine Energy BV, détiendra une participation.

Il convient de noter que Qair s’est distinguée en Juin 2022 en Tunisie en mettant en service la première centrale solaire flottante de Tunisie sur le lac de Tunis.

Par delà ces éclairages et en dépit du retard qu’elle accuse en matière de développement des énergies renouvelables, la Tunisie a tendance, ces derniers temps, à accélérer l’octroi de marchés aux développeurs étrangers.

Le meilleur est à venir

A cette fin, elle a mis en place un plan de développement ambitieux – intitulé « stratégie nationale de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2035 » – centrée sur le solaire et l’éolien qui consiste, notamment, à porter, d’ici cette échéance, la part des EnR à 35 % dans le bouquet énergétique, soit une capacité totale de plus de 3 800 MW.

Par ailleurs, un cadre juridique favorisant l’investissement, privé comme public, a été instauré en 2015 par la loi n°2015-12 relative à la production d’électricité à partir des EnR.

Différents régimes (autorisation, concession et autoproduction) ont été mis en place afin d’organiser des projets de différentes envergures, impliquant une plus grande variété d’acteurs et permettant ainsi d’accroitre l’efficacité du déploiement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire national.

Et pour ne rien oublier, le gouvernement tunisien travaille, actuellement, sur deux projets qui, une fois réalisés, ne manqueront pas d’impulser dans un proche avenir le développement des énergies vertes. Il s’agit du projet de création d’une agence foncière des énergies renouvelables et du projet ELMED, l’ interconnexion électrique sous marine qui permettra à l’Italie et à la Tunisie de jouer un rôle stratégique pour l’électricité dans la zone euro-méditerranéenne.

Abou SARRA

