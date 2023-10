Le Cahier des charges relatif aux conditions d’éligibilité des entreprises pour la réalisation des installations photovoltaïques raccordées et non raccordées au réseau électrique national a été révisé pour ouvrir de nouvelles perspectives aux diplômés du supérieur dans les spécialités scientifiques liées à ce domaine, a fait savoir, mercredi, l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie.

Cette révision vise à garantir la pérennité du programme de développement du photovoltaïque et à répondre aux principaux défis qui se présentent en matière de qualité des équipements et des services assurés par les entreprises opérant dans ce secteur.

L’agence a souligné qu’elle veillera à la bonne application des dispositions du nouveau cahier des charges, en assurant le contrôle sur le terrain des installations en question et le traitement des différentes réclamations des clients.

Elle a ainsi, appelé les entreprises dont la durée d’éligibilité est expirée, à déposer leurs dossiers de renouvellement conformément aux dispositions du cahier des charges révisé et ce à compter du 9 octobre courant. Les entreprises dont l’éligibilité est toujours valide sont appelées à déposer leurs dossiers de renouvellement au plus tard le 31 mars 2024.

Les entreprises concernées seront informées par courrier électronique de l’aboutissement de leurs dossiers. Le cahier des charges relatif aux conditions d’éligibilité des entreprises pour la réalisation des installations photovoltaïques raccordées et non raccordées au réseau électrique national définit l’ensemble des dispositions qui régissent les conditions et procédures permettant aux entreprises d’obtenir l’éligibilité pour réaliser ces installations et de figurer sur la liste des entreprises éligibles.